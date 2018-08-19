Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, “Ürünlerimiz kalitesiyle kendini dünyaya ispatlamış durumda. 160 ülkeye ihracat yapıyor, Batı’nın standartlarıyla üretip Doğu’nun fiyatlarıyla rekabet ediyoruz. Biz ülkemizdeki inşaatlarda yerli malzemelerin kullanılması gerektiğini her platformda dile getiriyoruz. ABD bizim için önemli bir pazar ama eğer ihracat yapamaz hâle gelirsek, daha önceleri de olduğu gibi diğer alternatiflere yoğunlaşacağız” dedi.

Türkiye inşaat malzemesi sanayisinin çatı örgütü Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan “İnşaatlarda özellikle Türkiye’de üretilen ürünlerin kullanılması gerektiğini Türkiye İMSAD olarak her platformda söylüyoruz. Sayın Bakanımızın söylediklerine katılıyoruz çünkü ithal edilen malzemelerin büyük çoğunluğunu zaten kaliteli bir şekilde ülkemizde üretiyoruz. Tamamının da Türkiye’de yapılabileceğine inanıyoruz” diye konuştu.



1,1 milyar dolar ihracat yaptığımız ABD, en büyük ikinci pazarımız

Erdoğan “ABD’nin son vergi uygulamasıyla çelik ve alüminyum sektörü etkilendi. Diğer malzemelere de bir vergi yükü gelirse ABD ile ihracatımız ciddi sekteye uğrayacaktır. 2017 yılında ABD, 1,1 milyar dolar ihracat ile ikinci büyük pazarımız oldu. En büyük pazar olan İngiltere ile neredeyse aynı seviyede. 2016 yılında da en büyük pazarımız ABD idi. ABD’den inşaat malzemeleri ithalatı ise 100-150 milyon doları geçmiyor. İhracatın içinde en büyük payı yaklaşık 700 milyar dolar ile doğal taşlar alıyor. İkinci payı yaklaşık 200 milyon dolar ile metal ürünler (demir, çelik, alüminyum) alıyor. Ardından da seramik ve seramik sıhhi malzemeleri geliyor.

2017 yılında inşaat malzemeleri sanayi ihracatımız %8 artarak 17,3 milyar dolara yükselmiş durumda. Böylece, 2014 de ilk sırada iken, 2017 yıl sonu itibarıyla otomotiv ve hazır giyim sektörlerinden sonra en çok ihracat yapan üçüncü sektör olduk.

En iyi tecrübe ve bilgiye sahip olduğumuzu iddia ettiğimiz inşaat sektöründe, ihracatta ortalama kg fiyatımızı 50 sentlik ürünlerden 2,5-3,0 dolarlık ürünlere doğru devşirmeliyiz. İthal malzemelerden şikâyetçi isek önce bu alanlarda kaslarımızı güçlendirmeliyiz. Yatırımlarımızı yeni ürün üretimleri kadar mevcut teknolojileri yenilemeye ve nitelikli ara eleman yetiştirmeye de dönük yapmalıyız.

Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye inşaat malzemesi sanayisinin, katma değeri yüksek ürünler üretmesini, hem sektörümüz hem ülke ekonomisi için son derece önemli buluyoruz. 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen Türkiye’nin inşaat malzemesi sanayicileri olarak; Türkiye markasıyla öne çıkıp, ihracatımızı artıracağımıza ve çok daha güçlü konuma geleceğimize inanıyoruz.” dedi.