Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DEİK, TOBB, TİM, TürkMMMB ile Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile Müteahhit ve Teknik Müşavir firma temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen forumda konuşan TMB Başkan Vekili Selim Bora, kıtanın ekonomik açıdan avantajlı noktasında konumlanışı ve kalkınma projelerini hayata geçirme çabasıyla Zambiya’nın Türk müteahhitlerinin son dönemde hedef pazarlarından olan Sahra Altı Afrika açılımında önem taşıdığını söyledi.

TMB merkez binasında düzenlenen Forumun açılışında konuşan Zambiya Başkan Yardımcısı Inonge Wina, iki ülke arasında ekonomik iş birliğinin geliştirilmesini önemsediklerini vurgularken, Türk müteahhitlik firmalarını başta konut projeleri olmak üzere kamu-özel iş birliği modeli (PPP) ile gerçekleştirilecek çeşitli altyapı ve üstyapı projelerine davet etti. Wina, Zambiya’da sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma amacıyla hem politik alanda hem de iş yapma ve yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla çeşitli adımlar attıklarını katılımcılarla paylaşarak, inşaatın yanı sıra başka sektörlerde de Türkiye ile iş birliğini arzu ettiklerini belirtti. Zambiya Kalkınma Ajansı Yatırımlar Direktörü Matongo Matamwandi tarafından yapılan sunumda ise, ülkede şu an 1,3 milyon konut açığı olduğu ve bu rakamın 2030 yılına kadar 3 milyona yükselmesinin beklendiği kaydedildi.