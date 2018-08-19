Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cihan İnşaat tarafından, İstanbul Avrupa Yakası’nda Başakşehir’de yükselen Avrupark Hayat, 42 bin 19 metrekare alana inşa ediliyor. 13 blokta bin 95 konuttan ve 81 ticari üniteden meydana gelen proje 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tiplerinden oluşuyor. Metrekare alanları 56 ile 206 metrekare arasında değişen projede 1+1 daire fiyatları 278 bin liradan, 2+1 daire fiyatları 412 bin liradan, 3+1 daire fiyatları 518 bin liradan ve 4+1 daire fiyatları 727 bin liradan başlıyor.

Avrupark Hayat projesinde yüzde 25 peşinat verip kalan kısım için 36 ay vade farksız taksit imkanı sağlanıyor. Açık/kapalı yüzme havuzu, çocuk yüzme havuzu, çocuk oyun alanları, sauna, Türk hamamı, fitness merkezi, kreş, kafe, sinema, futbol shası, basketbol sahası, voleybol sahası, mescit ve yürüyüş parkuru gibi site özellikleri barındıran Avrupark Hayat projesi dikkatleri üstüne çekiyor.