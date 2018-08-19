Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siltaş Marina projesini hayata geçiren Siltaş Yapı, Kurban Bayramı’nda peşinde yüzde 10 indirim ve 48 ay sıfır faiz fırsatı sunuyor.

Siltaş Yapı, Pendik’in sahil şeridinde marinanın karşısında konumlanan yeni projesi Siltaş Marina’da Kurban Bayramı’nda cazip fırsatlar sunuyor. Peşin alımlarda yüzde 10 indirim ve vadeli alımlarda 48 ay sıfır faiz fırsatı uygulanan Siltaş Marina, merkezî lokasyonu ve kapanmayacak panoramik deniz manzarası ile yoğun ilgi görüyor. Siltaş Marina’nın Mayıs 2020’de teslim edilmesi planlanıyor.

Siltaş Marina, toplam 8 bin metrekare üzerinde 20 katlı iki blokta 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tiplerinde 200 konut, 4 ticari ünite ve sosyal yaşam alanlarından oluşuyor. Yüzde 70’i sosyal donatı ve peyzaj alanlarına ayrılan Siltaş Marina’nın özel mimarisi sayesinde projede yer alan konutların tamamı denizi görebiliyor. Kara, deniz, hava yolu ve raylı sistem gibi pek çok farklı ulaşım alternatifinin kesişim noktasında yer alıyor.