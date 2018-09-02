Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beylikdüzü’nün merkezinde inşa edilen, toplamda 639 daire ve 44 adet dükkânın yer aldığı Marmara Evleri 4 projesi aile öncelikli bir yaşam anlayışıyla hayata geçiriliyor. Projede peyzaj alanlarının yanı sıra; kapalı yüzme havuzu, çocuk oyun parkı, açık spor alanları, yürüyüş yolları, mescit, taziyeevi, bay ve bayanlara özel ikişer adet fitness salonu, hamam ve saunalar yer alıyor. Estetik mimarisiyle bölgede dikkat çeken proje konforlu daireleri, kapalı otoparkı, günlük ihtiyaçların karşılanabileceği cadde mağazaları ve zengin yaşam alanlarıyla keyifli bir site hayatı sunuyor.



TAMAMI GENİŞ VE FERAH DAİRELERDEN OLUŞUYOR

Stüdyo ve 1+1 dairelerin yer almadığı projede 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçeneklerine yer veriliyor. Geniş ve ferah kullanım alanlarına sahip projede daireler 127 metrekare ile 204 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

Uluslararası alanda ödüllere sahip mimarlık ofisi Arkiteam tarafından tasarlanan örnek dairesiyle de büyük beğeni toplayan projede daire tiplerinin tamamı çocuklu ailelerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirildi.



YARISI 2020’DE

Daire bedelinin yarısı 2020’ye ötelenirken, yüzde 10 peşinattan sonra kalanı bankasız ve vade farksız 30 ay taksit yapılıyor. Ayrıca peşin ödemelerde yüzde 25 fiyat avantajı da konut alıcılarına sunuluyor. İnşa çalışmalarının hızla devam ettiği projede teslimler ise 2020’nin son çeyreğinde yapılacak.