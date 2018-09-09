Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir ve Bursa’da kiralık konutlarda talep artışı gözleniyor. Genellikle iki, üç ve dört kişiden oluşan ve aynı evi paylaşan öğrenciler, ulaşımda lokasyon avantajı sağlayan toplu taşıma araçlarına, eğitim görecekleri okullara ve sosyal ortamlara yakın daireleri tercih ediyor. İstanbul’da kiralık ev arayışları Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy’de yoğunlaşırken bu ilçelerde kiralık ev fiyatları 1.200 TL ile 3.500 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Bu ilçelerde fiyatlar cadde ve sokaklara göre değişiklik gösteriyor. Bakırköy’de 1+1 kiralık dairelerin fiyatları 1.200 TL’den başlayıp 1.500 TL’ye kadar çıkarken, Beşiktaş’ta 1.600 TL, Kadıköy’de ise 1.400 TL seviyesinde bulunuyor. 2+1 kiralık daireler; Bakırköy’de 1.500 ile 2.000 TL, Kadıköy’de 1.800 ile 3.000 TL, Beşiktaş’ta ise 2.200 TL ile 3.500 TL arasında değişiyor.