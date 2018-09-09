Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğrencilerin hayata hazırlandığı üniversite yıllarını rahatça geçirebilecekleri öğrenci yurtları tasarlayan ve hayata geçiren Nef, bu konsept için Novu projesini üretti. İstanbul başta olmak üzere, 750 milyon lira yatırımla 10 proje ve 15 bin yatak kapasitesine ulaşmayı hedefleyen Nef’in Merter’de hizmete açtığı ilk Novu projesi 900 yatak kapasitesine sahip.



6 BİN YATAKLI OLACAK

Nef ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ortaklığında kurulan Nef EBRD Gayrimenkul Geliştirme A.Ş., Türkiye’de Novu ile akademik rezidans alanına yatırım yapacak. 120 milyon dolarlık sermaye ile kurulan şirket, ilk 5 yıllık planda 600 milyon dolar yatırımla 5 bin üniteli konut projesinin yanı sıra 6 bin yatak kapasiteli akademik rezidans yatırımı gerçekleştirecek.