Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ispartakule’de, Bizim Evler 1’den Bizim Evler 7’e kadar sitelerde oturan ailelerin yaşadıkları ayrıcalıklar, memnuniyetler ve kazançlar İhlas Yapı kalitesi ve güvencesiyle Bizim Evler 8’de yeniden hayat buluyor.

Ispartakule’de, Kanal İstanbul gibi birçok devlet projelerinin yanı başında yer alan Bizim Evler 8’de iki blokta 236 daire ve 29 cadde mağazası bulunuyor. Geniş peyzaj ve zengin sosyal donatı alanlarına sahip Bizim Evler 8; 2+1’den 4+1’e konforlu büyük balkonlu daireleri, spor alanları, kapalı yüzme havuzu, bay ve bayanlara özel ikişer adet fitness salonu, hamam ve saunalar, süs havuzları ve çocuk oyun alanlarıyla konut alıcılarına ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor.

“Yarısını 2020’de öde “ kampanyasının yanı sıra kişiye özel ödeme planlarının sunulduğu satış ofisi yılın her günü hizmet veriyor.