Ispartakule’de, Bizim Evler 1’den Bizim Evler 7’e kadar sitelerde oturan ailelerin yaşadıkları ayrıcalıklar, memnuniyetler ve kazançlar İhlas Yapı kalitesi ve güvencesiyle Bizim Evler 8’de yeniden hayat buluyor.
Ispartakule’de, Kanal İstanbul gibi birçok devlet projelerinin yanı başında yer alan Bizim Evler 8’de iki blokta 236 daire ve 29 cadde mağazası bulunuyor. Geniş peyzaj ve zengin sosyal donatı alanlarına sahip Bizim Evler 8; 2+1’den 4+1’e konforlu büyük balkonlu daireleri, spor alanları, kapalı yüzme havuzu, bay ve bayanlara özel ikişer adet fitness salonu, hamam ve saunalar, süs havuzları ve çocuk oyun alanlarıyla konut alıcılarına ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor.
“Yarısını 2020’de öde “ kampanyasının yanı sıra kişiye özel ödeme planlarının sunulduğu satış ofisi yılın her günü hizmet veriyor.
Ispartakule'de İhlas Yapı deneyimi Bizim Evler 8 ile devam ediyor
İnşaat sektöründeki 28 yıllık deneyimiyle binlerce aileyi mutlu eden İhlas Yapı’nın Ispartakule’deki en yeni projesi Bizim Evler 8’de inşa çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Ispartakule’de, Bizim Evler 1’den Bizim Evler 7’e kadar sitelerde oturan ailelerin yaşadıkları ayrıcalıklar, memnuniyetler ve kazançlar İhlas Yapı kalitesi ve güvencesiyle Bizim Evler 8’de yeniden hayat buluyor.
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