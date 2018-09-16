Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bolu Abant’ta "İmar Kanunu Kapsamında İmar Barışı ve Kentsel Dönüşüm" toplantısı düzenlendi. Bakanlığının 100 günlük eylem planı içinde belediyeleri ilgilendiren projeler hakkında bilgi veren Kurum "Bakanlık olarak 100 günlük eylem planımız içerisinde Kanal İstanbul Projesi bizim için en önemli proje. Bu manada taşınmazların devrini yapıp İstanbul'da, Marmara'yı Karadeniz'e bağlayan 43 kilometre uzunluğundaki Kanal İstanbul Projesi için 1/100.000 ölçekli planlar, akabinde alt ölçekli planları yapıp uygulamanın, ihale uygulamasının netleşmesine müteakip süreci Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütecek. Aslolan bizim buradaki görevimiz arazileri, TOKİ üzerinden uygulayıcı kuruluşa bir şekilde planlayıp sürecini yürütmek. Bu da İstanbul için önemli bir proje olacak." diye konuştu. İkinci önemli projelerinin Millet Bahçeleri olduğunu aktaran Kurum, çok hızlı bir şekilde 100 günlük eylem planı içerisinde yer alan bahçelerin açılışını gerçekleştireceklerini ifade etti.

Bakan Kurum, TOKİ Başkanlığı'nın şehirlerdeki stadyum projelerini yaptığını ifade ederek, stadyum projelerinin hemen hemen hepsinin Millet Bahçesi'ne dönüştüğünü söyledi. Kurum, kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında da 17 bin konutu tamamlayacaklarını belirterek, "16 bin konutun temelini atacağız ve 18 bin 750 konut için de dönüşüm çalışmalarına başlayacağız. Diğer taraftan kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması işi var. Bu da süreç için hem atıl diyeceğimiz, artık yıllardır konuştuğumuz lojmanların da satımını ilk etapta 5 bin, toplamda 50 bin olmak üzere lojmanların da satışını süreç içerisinde gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Abant’ta gerçekleştirilen toplantıya Bakan Kurum'un yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Tahir Akyürek, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcıları, milletvekilleri, bazı ileçe belediyeleri ile İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkanları, STK temsilcileri, Belediyeler Birliği temsilcileri ve Bakanlık yetkilileri katıldı.