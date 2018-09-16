Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk inşaat sektörünün önde gelen firmalarını temsil eden Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Güney Kore Müteahhitler Birliği (CAK) ile önemli bir işbirliği mutabakat zaptına imza attı. TMB ve CAK üyesi firmaların özellikle üçüncü ülkelerde ortaklığını daha ileriye taşıyacak mutabakat zaptı, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün ve Güney Kore Müteahhitler Birliği (CAK) Başkanı Joo Hyun Yoo tarafından imzalandı. İstanbul’da düzenlenen imza törenine, iki birlik heyetlerinin yanı sıra Güney Kore Büyükelçisi Hong Ghi Choi de katıldı.

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün “Türkiye ve Güney Kore inşaat sektörünün önde gelen firmalarını temsil eden birlikler olarak; imzaladığımız mutabakat zaptı ile önemli bir iş birliği sürecine adım atmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

İş birliği mutabakat zaptı ile iki ülke arasındaki mevcut ortaklığa güçlü bir ivme kazandırılacağını kaydeden Yenigün “Bugüne kadar Güney Kore’yle Türkiye 2011-2018 arasında yaklaşık 25 milyar dolarlık ortak proje üstlenmiştir. Bu protokol çerçevesinde işbirliğimiz artacak, üye firmalarımız birbirlerinin faaliyetlerini daha yakından takip edebilecek, finansal ve teknolojik kapasitelerini birleştirme imkanlarını değerlendirebilecek, üçüncü ülkelerde ortak hareket etme ve pazar paylarını artırma olanağı bulacaktır. Ortaklığımız Sahra Altı Afrika başta olmak üzere, Orta Doğu ve Avrasya ülkeleri ile Hindistan gibi pek çok pazarda yeni projeler oluşturmamıza olanak sağlayacaktır. Bu süreçte gerek Türk Eximbank, gerek Kore Eximbank’ın da değerli desteklerinin önemine bu vesileyle dikkat çekmek istiyorum. Türk müteahhitleri, yurtdışında bu yıl ağustos sonu itibarıyla 11 milyar dolarlık yeni iş tutarına ulaştı. Artış eğilimindeki enerji fiyatları ve hedef pazarlardaki fırsatların etkisiyle yıllık iş tutarımızın bu yılın sonunda yeniden 20 milyar dolar düzeyine çıkmasını bekliyoruz” diye konuştu.

İnşaat sanayinde Türkiye’nin küresel bir güç hâline geldiğini belirten Güney Kore Müteahhitler Birliği (CAK) Başkanı Joo Hyun Yoo “Türk müteahhitleri arasındaki iş birliğimiz, uluslararası pazardaki güçlü konumumuzu kuvvetlendirecektir” dedi.