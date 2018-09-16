Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Türkiye'de konut sektörü dinamizmini kaybetmez" diyen Yetgin, yapısal dönüşümü çok önemsediğini vurguladı. Yetgin, "Günü kurtarmak, günün meselelerini halletmek maalesef bizi sürekli kaotik ortamda bırakıyor. Kendi raporlarımıza göre Türkiye'de 820 bin konut var gözüküyor. 820 binlik konut 7-8 ayda eritilebilir. Yüzde 2,3-2,5 konut faizleriyle bizim finans sistemi üzerinden satışları yapmamız mümkün değil." dedi.

Yetgin, sektör olarak taleplerinin, vatandaşlık hakkının 1 milyon dolardan 300 bin dolara indirilmesi olduğunu söyledi.