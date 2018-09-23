Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEK

Türkiye'nin geleceğine ve güçlü ekonomisine olan güveninin göstergesi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının öncülüğünde başlayan "Türkiye İçin Kazanç Vakti" kampanyasına KİPTAŞ 4 prestijli projesiyle katıldı.

KİPTAŞ’ın Vaditepe Gölevleri, Venezia Mega, 5. Levent Güzeltepe ve Maltepe Evla Park’ı kapsayan kampanyasında sınırlı sayıdaki hemen teslim daireler; yüzde 10 peşinat, yüzde 10 indirim, bankasız kefilsiz 10 yıl vade yüzde 0,98 oranla yatırımcılara sunuluyor. KİPTAŞ, yatırım potansiyeli yüksek 4 prestijli projesinde ayrıca vade farksız 60 ay taksitlendirme seçeneğine de yer veriyor. Konut alıcıları 31 Ekim’e kadar devam edecek kampanya ile 4 prestijli projede taşınmaya hazır dairelerini avantajlı fiyatlarla alabilecek.



YILDIRIM: TESLİME HAZIR DAİRELER SUNUYORUZ

10 yıl vade ve alternatifli ödeme modeliyle konut alıcılarının kampanyadan kolaylıkla yararlanabileceğini vurgulayan KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım; “KİPTAŞ olarak Vaditepe Gölevleri, Venezia Mega, 5. Levent Güzeltepe ve Maltepe Evla Park projelerimizle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın öncülüğünde başlayan “Türkiye İçin Kazanç Vakti” kampanyasına bizde katıldık. Bugüne dek hayata geçirdiğimiz prestijli projelerimizde kaliteli yaşamın ve kazançlı yatırımın referansı olduk. Şimdi de 4 prestijli projemizde hemen teslim daireleri konut alıcılarına sunuyoruz. KİPTAŞ olarak ülkemizin yarınlarına güveniyoruz. Türkiye daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek’’ dedi.