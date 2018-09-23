Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Satışa çıkarılan ‘Koru Daireler’i yüzde 10 peşin, 120 ay yüzde 0.98 vade oranıyla satın almak mümkün. İlk etabı 2019’un ikinci yarısında tamamlanması planlanan projede 2+1’den 5,5+1’e kadar uzanan konut tipleri yer alıyor. Metrekaresi 5 bin 850 TL’den başlayan Eston Şehir Koru projesinde yüzde 5 indirim, yüzde 5 peşin, 50 ay “0” faizle ödeme alternatifi de sağlanıyor.

Bahçeşehir’in dokusuna uygun yatay ve az katlı mimariye sahip Eston Şehir Koru projesinde; ağırlıklı olarak Villa, Katlı Villa, 5 katlı Koru Konakları ve 7-8 katlı Koru Evleri’yle toplam 1090 konut ve ticari birimler inşa ediliyor. Zengin sosyal donatı alanlarına sahip projede; açık hava sineması, amfi tiyatro, meyve bahçeleri, gölet ve evcil hayvan parkı yer alıyor.