Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Eski Eviniz Sizden, Yeni Eviniz İNCİYAKA’dan” büyük takas kampanyasıyla ekspertizlerin belirlediği rakam üzerinden eski daireler, değerinde alınarak konut alıcılarına İNCİYAKA ANKARA projesinden lüks daire veriliyor. Dev kampanya kapsamında ayrıca; yüzde 30 peşinat, yüzde 50’si teslimde, kalan yüzde 20’lik tutarı da 36 ay vade farksız eşit taksitle ödeme imkânı da yatırımcılara sunuluyor. Yeni Mamak olarak nitelendirilen ve bölgenin ilk ve tek markalı konut projesi olarak dikkat çeken İNCİYAKA ANKARA, geniş ailelerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. 276 konut ve 25 ticari ünitenin yer aldığı projede; 163 metrekare büyüklüğünde 3+1 ve 180 metrekare büyüklüğünde 4+1 daire tipleri yer alıyor.

İNCİYAKA ANKARA’da; 3 oda 1 salon ve 4 oda 1 salon olarak belirtilen tüm dairelerde ayrıca 10 metrekare büyüklüğünde bir yemek odasına daha yer veriliyor. Kesintisiz 15 bin metrekare yeşil alana sahip proje, zengin sosyal donatı alanlarıyla dikkat çekiyor.

Sağlıklı bir yaşam için fitness merkezi, sauna, Fin hamamı ve açık spor alanlarının bulunduğu projede ayrıca; çocuk oyun alanları, gölet, bahçe içinde kamelyalar, yürüyüş ve bisiklet yolları yer alıyor. İNCİYAKA ANKARA’da ayrıca her bir konut için planlanan kapalı otoparkın yanı sıra açık misafir otoparkına da yer veriliyor. Çankaya ve Çevreyoluna yakın bir mesafede yer alan proje birçok AVM’nin de yanı başında konumlanıyor. Çok hızlı gelişen ve yatırım potansiyeli yüksek bir bölgede yer alan İNCİYAKA ANKARA’dan Esenboğa Havalimanı’na, Samsun - Konya yoluna çok kolay ulaşılabiliyor. İnşa çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği projede mağazalar bir bir açılırken, konut teslimleri Ağustos 2019’da yapılacak.