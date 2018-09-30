Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

İstanbul’un tabiat anlamında gözde ve sakin ilçelerinden Şile’de yer alan İdealist Cadde; Saklı Göl, Deniz Feneri, Kumbaba Plajı, Şile Kalesi gibi bölgenin doğal ve tarihi değerlerinin çevrelendiği bir bölgede yer alıyor. İdealist GYO, yeşil ve mavinin buluştuğu Anadolu Yakası’nın gözde noktalarından Şile’ye İdealist Cadde projesiyle 45 konut ve 13 ticari ünite kazandırılacak. İdealist GYO, “İdealist Yatırım” modeli ile İstanbul’un ayrıcalıklı lokasyonu olarak öne çıkan Şile’de konut alıcılarına, yatırım değeri yüksek bir proje sunuyor. Estetik mimarisi ve az katlı yapısı ile bölgeye uyumlu şekilde tasarlanan İdealist Cadde’de 1+1’den 5+1’e kadar normal ve dubleks konut tipleri yer alıyor. Projede yer alacak konutların büyüklükleri ise 64 metrekare ile 323 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Bölgede 3 özel üniversitenin yakınında bulunan İdealist Cadde, İstanbul – Şile Otoyolu ile Şile İskelesi’ne yaklaşık 1,5 km mesafede yer alıyor.