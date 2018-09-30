Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKCİ

Sur boyunu geçmeyen ve bodrum üzeri 2 katlı 'Diyarbakır evleri' tarzındaki konutlarda evlerin metrekareleri 85 ile 350 metrekare arasında değişiyor. Kiler olarak kullanılan bodrum katı, avlu tabir edilen bahçesinde süs havuzu bulunan konutlara doğal gaz hattı da çekildi. Proje tamamlandığında toplamda 1500 müstakil konutun hazır hale geleceğini belirten Sur Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Abdullah Çiftçi ; "Tamamen koruma kurulunun kararları ve koruma imar planına sadık kalınarak bu yapılar yapılıyor. İnşallah tamamlandığında Sur eski görkemli tarihine kavuşacaktır" dedi.