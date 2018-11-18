Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Dünyada iklimlerin değiştiğini ve iklimle mücadele etme mecburiyeti doğduğunu belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum “Geçtiğimiz aylarda Ordu ve Rize'de aşırı yağışlar oldu, İstanbul'da taş büyüklüğünde dolular yağdı. Avrupa'da da yaşandı. Bütün dünyada artık iklim değişikliği ile mücadele etme zorunluluğu aşikâr. Mevcut altyapı hesapları normal yağışlara göre yapılıyor. Dere üzerindeki yapılaşmalardan tutun da iklim değişikliğinden en az etkilenecek altyapı, yol, içme suyu, kanalizasyon, menfez gibi projeleri içeren düzenlemeyi hazırlıyoruz. Dere güzergâhı üzerinde yapılaşmalara, mevcut yapıların burada yaşamasına müsaade etmeyeceğiz. Çünkü vatandaşımızın canı, malı bize emanet. Bizim, devlet olarak böyle bir mesuliyetimiz var. Bu canı ve malı korumak zorundayız. Bir afet esnasında şehre oradaki binadan kaynaklanan zarar daha fazla oluyor. Biz, bundan böyle yeni yaptığımız binayı tartışmayacağız” dedi.