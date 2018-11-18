Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

e-Devlet üzerinden 8 Haziran'da başlayan ve aradan geçen beş ayı aşkın sürede imar barışından faydalanan kişi sayısı 8 milyon 600 bini aştı.

İmar barışı başladığından beri konut fiyatları en çok 6,7 ile Zonguldak'ta artarken, Zonguldak'ı bu alanda yüzde 6,6 ile Giresun, Yozgat ve Edirne izledi. Söz konusu dönemde bu illeri yüzde 6,4 ile Erzincan, yüzde 6,2 ile Van, yüzde 6 ile Iğdır takip etti. İmar barışından sonra konut fiyatlarının en çok arttığı ilk on şehir arasında Bitlis yüzde 5,9 ile sekizinci, Elâzığ yüzde 5,8 ile dokuzuncu, Bilecik yüzde 5,6 ile onuncu sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde ortalama konut fiyatlarının en çok arttığı 30 ilçe arasında ise ilk sırada yüzde 9,2'lik yükselişle İzmir Çiğli ve Ankara Gölbaşı geliyor.

Bu iki ilçeyi yüzde 7,7 ile Adalar, yüzde 6,7 ile Konya Beyşehir, Zonguldak Merkez, Antalya Aksu, yüzde 6,6 İzmir Dikili ve Foça, Giresun Merkez, Antalya Alanya, Finike, Kaş, Kemer, Yozgat Merkez, Edirne Merkez, Muğla Dalaman, Çanakkale Gelibolu ve Amasya Merzifon izliyor.

Erzincan Merkez ilçesi yüzde 6,4 ile 21. sırada yer alırken onu sırasıyla yüzde 6,3 ile İzmir Güzelbahçe ve Balıkesir Karesi, yüzde 6,2 ile Van İpekyolu, yüzde 6,1 ile İzmir Bergama, yüzde 6 ile Iğdır Merkez, İzmir Çeşme, Aydın Didim ve Muğla Marmaris, yüzde 5,9 ile Samsun İlkadım, Bitlis Merkez ve İzmir Urla takip ediyor.

İmar Barışı başvuru süresi sene sonuna kadar devam edecek.