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Türkiye Gazetesi

Hazırlayan: Murad Tamer murad.tamer@tg.com.tr
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MHP ve CHP kampa giriyor! Gündem: Yerel seçimler

Partiler yerel seçim öncesi yapılacak çalışmaları ve sonrasında yürütecekleri yol haritasını netleştirecek.

27.09.2018 - 08:19
MHP ve CHP kampa giriyor! Gündem: Yerel seçimler

Siyasetin gündemi yaklaşan yerel seçimler... CHP’nin bu süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceği bugün başlayacak ve üç gün sürecek Bolu kampında netleşecek. Kampta yerel seçim hazırlıklarının değerlendirilmesi ve yerel seçimlere dönük çalışmaların başlatılması planlanıyor. Kamp öncesinde ise CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, dün yerel seçimler gündeminde Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) olağanüstü topladı. MHP’de yerel seçim kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Parti, 28-30 Eylül tarihleri arasında Kızılcahamam’da kamp düzenleyecek. Kampta yerel seçim öncesi yapılacak çalışmalarla AK Parti ile yerel seçimde ittifak konusu değerlendirilecek. Ayrıca Türkiye’nin ekonomik ve siyasi gündemine ilişkin sunumlar yapılacak. Partinin kampın ardından diğer adaylarını duyurması bekleniliyor.

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