'2 bin lira asgari ücret yetmez'

Mahmut Arslan, Hizmet- \u0130\u015f Sendikas\u0131\u2019n\u0131n Geni\u015fletilmi\u015f Ba\u015fkanlar toplant\u0131s\u0131 i\u00e7in gitti\u011fi KKTC\u2019de gazetecilere K\u0131dem Tazminat\u0131 Fonu ve asgari \u00fccretle ilgili \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. Aral\u0131k ay\u0131n\u0131n sonuna do\u011fru a\u00e7\u0131klanacak asgari \u00fccret i\u00e7in h\u00fck\u00fbmetin \u2018\u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n enflasyona ezdirmeme\u2019 politikas\u0131n\u0131n devam etmesini isteyen Arslan, \u201cBu do\u011frultuda Y\u00fcksek Hakem Kurulu, asgari \u00fccret rakam\u0131n\u0131 y\u00fcksek tutmal\u0131. ,H\u00fck\u00fbmetin reel sekt\u00f6r\u00fcn sistemde tutulmas\u0131 i\u00e7in destek sundu\u011funu, s\u00f6yleyen Arslan \u201cAma\u00e7 \u00fcretimin, istihdam\u0131n devam\u0131. Buna itiraz\u0131m\u0131z yok. \u0130tiraz\u0131m\u0131z i\u015fverene. Kriz sebebiyle devletten destek istiyorlar ama ayn\u0131 krizi bahane ederek i\u015f\u00e7ilere zorlay\u0131c\u0131 uygulamalar getiriyorlar. Yani fatura \u00e7al\u0131\u015fanlara \u00e7\u0131kar\u0131lmak isteniyor. Bu hakkaniyetli de\u011fil. Asgari \u00fccret \u00f6zel sekt\u00f6r\u00fcn sorunu fakat \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n hak etti\u011fi \u00fccret art\u0131\u015f\u0131n\u0131 h\u00fck\u00fbmetin sa\u011flamas\u0131 gerekiyor\u201d dedi. ,A\u00e7\u0131klamas\u0131nda, son d\u00f6nemin g\u00fcndem maddelerinden olan k\u0131dem tazminat\u0131 konusunda 3\u2019l\u00fc Dan\u0131\u015fma Grubu toplant\u0131s\u0131 oldu\u011funu hat\u0131rlatan Arslan, \u201cBug\u00fcne kadar i\u015fverenler, \u2018K\u0131dem Tazminat\u0131 Fonu olmal\u0131\u2019 diyordu. ,Fakat i\u015f belli bir noktaya gelince masadan kalk\u0131yorlard\u0131. \u00d6yle ki bir sendika ba\u015fkan\u0131 bana, \u2018Birbirimizi kand\u0131rmayal\u0131m. \u0130\u015fverenler k\u0131dem tazminat\u0131 istemiyor\u2019 dedi. Yani bug\u00fcn \u015fikayet ettikleri k\u0131dem tazminat\u0131 de\u011fil, tazminat\u0131 vermek zorunda olmalar\u0131\u201d dedi. B\u00fct\u00fcn sorunlar \u00e7\u00f6z\u00fclmeden K\u0131dem Tazminat\u0131 Fonu\u2019nun \u00e7\u00f6z\u00fclemeyece\u011fini s\u00f6yleyen Arslan \u201cKurallar belli olmal\u0131. Fon, bireysel hesaba d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcnce devlet g\u00fcvencesi nas\u0131l olacak, bunun izah\u0131 gerekiyor. Bireysel hesaba yat\u0131r\u0131lmayan k\u0131dem tazminat\u0131n\u0131 kim tahsil edecek? \u00d6te yandan i\u015fveren primi kesti, yat\u0131rmad\u0131, kim tahsil edecek? Bunlar \u00e7\u00f6z\u00fclmezse k\u0131dem tazminat\u0131 fonu hayata ge\u00e7mez\u201d diye konu\u015ftu.,Asgari \u00fccret konu\u015fulurken di\u011fer \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n da d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclmesi gerekti\u011fini ifade eden Arslan \u201cY\u00fczde 25 enflasyonun oldu\u011fu bir d\u00f6nemde ta\u015ferondan kadroya ge\u00e7en \u00e7al\u0131\u015fanlara 2021 y\u0131l\u0131na kadar sadece y\u00fczde 4 zam vermenin mant\u0131\u011f\u0131 yok. Kamu s\u00f6zle\u015fmelerinin \u00e7\u00f6z\u00fcmlenmesi gerek. Bu konuda Y\u00fcksek Hakem Kurulu yeniden de\u011ferlendirme yapmal\u0131\u201d dedi.,SEFA B\u0130LG\u0130TEK\u0130N\r\n\r\nHak- \u0130\u015f Genel Ba\u015fkan\u0131 Mahmut Arslan, T\u00fcrk-\u0130\u015f\u2019in 2 bin TL asgari \u00fccret a\u00e7\u0131klamas\u0131na tepki g\u00f6stererek \u201cEnflasyon y\u00fczde 25 civarlar\u0131nda iken, \u00e7al\u0131\u015fanlar 2 bin TL ile nas\u0131l ge\u00e7imlerini sa\u011flayacak\u201d dedi. ,Ayr\u0131ca Asgari \u00dccret Komisyonu masas\u0131nda yer alacak T\u00fcrk-\u0130\u015f\u2019in, asgari \u00fccretin 2 bin TL olmas\u0131 y\u00f6n\u00fcndeki a\u00e7\u0131klamalar\u0131n\u0131 talihsiz buluyorum. Hangi gerek\u00e7e ile bunu s\u00f6ylediler bilmiyorum. Bana g\u00f6re acele ile s\u00f6ylenmi\u015f s\u00f6zler bunlar. Enflasyon y\u00fczde 25 civarlar\u0131nda iken, \u00e7al\u0131\u015fanlar 2 bin TL ile nas\u0131l ge\u00e7imlerini sa\u011flayacak\u201d ifadesini kulland\u0131.