'24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü'

.,Eski Ankara B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Melih G\u00f6k\u00e7ek, dolar 4.80 seviyelerinde rekor \u00fcst\u00fcne rekor k\u0131rarken \u00e7ok konu\u015fulacak bir iddiada bulundu. \r\n,G\u00f6k\u00e7ek'e g\u00f6re 24 Haziran se\u00e7imlerinde Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan kazanacak ve piyasaya 30 milyar dolar 'pompalanacak.',Mikdad, ili\u015fkilerin d\u00fczelebilmesi i\u00e7in \u201cT\u00fcrkiye'nin, Suriye'deki muhalifleri desteklemeyi b\u0131rakmas\u0131, askeri g\u00fc\u00e7lerini \u00fclkeden \u00e7\u0131karmas\u0131 gerekti\u011fini\u201d ifade ederek, T\u00fcrk askeri ve \u00d6SO'nun can\u0131 pahas\u0131na Suriye'de faaliyet g\u00f6steren ter\u00f6ristleri temizleme \u00e7abas\u0131n\u0131 g\u00f6rmezden geldi. \r\n\r\n,\u0130\u015fte G\u00f6k\u00e7ek'in att\u0131\u011f\u0131 o Tweetler: