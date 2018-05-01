'4 parti uzlaştı' iddiası

\u0130smail Saymaz'dan dikkat \u00e7eken bir iddia geldi...,Gazeteci \u0130smail Saymaz, KRT Haber M\u00fcd\u00fcr\u00fc \u00c7a\u011flar Cilara'n\u0131n program\u0131nda, CHP'den gelen teklif \u00fczerine, CHP, \u0130Y\u0130 Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin ittifak yapaca\u011f\u0131n\u0131 ve se\u00e7ime birlikte gireceklerini ileri s\u00fcrd\u00fc.,Saymaz, CHP'den gelen teklif \u00fczerine, CHP, \u0130Y\u0130 Parti, Saadet Partisi ve DP'nin ittifak yapaca\u011f\u0131n\u0131 ve se\u00e7ime birlikte gireceklerini iddia etti.\r\n\r\n\r\n,Saymaz, bu ittifak\u0131n ad\u0131n\u0131n, \u201cDemokrasi \u0130\u00e7in Milli Birlik\u201d veya \u201cDemokrasi \u0130ttifak\u0131\u201d olaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n,.