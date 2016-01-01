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"ABD, Gülen'i iade etmezse İncirlik'i boşaltırız"
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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Fatih Portakal'ın sunduğu Liderler FOX'ta programına konuk oldu.
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