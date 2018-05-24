'ABD Suriye'de İran üssünü vurdu' iddiası

\u0130srail merkezli Haaretz gazetesi, hayat\u0131n\u0131 kaybeden ki\u015filerin Be\u015far Esad rejimine ba\u011fl\u0131 de\u011fil, \u0130ranl\u0131 oldu\u011fu tahmin edilen yabanc\u0131lar oldu\u011funun belirtildi\u011fini duyurdu.\r\n\r\n,Suriye ve \u0130srail bas\u0131n\u0131ndaki haberlere g\u00f6re, Suriye h\u00fck\u00fcmetine yak\u0131n bir kaynak, hedef al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 belirtilen \u00fcss\u00fcn \u0130ran Devrim Muhaf\u0131zlar\u0131'na ba\u011fl\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,\u0130ddialar\u0131n ard\u0131ndan konu\u015fan bir ABD'li yetkili, hava sald\u0131r\u0131lar\u0131 hakk\u0131nda bir bilgisi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \r\n\r\n,Son dakika gelen iddialara g\u00f6re 'ABD Suriye'de \u0130ran \u00fcss\u00fcn\u00fc vurdu.',.