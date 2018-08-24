'ABD, Türkiye'nin yarısını istedi'

Ankara\u2019n\u0131n, bu y\u00f6ndeki \u00e7abalar\u0131n\u0131n "F-35\u2019lerle ilgili gizli bilgilerin Rusya\u2019n\u0131n eline ge\u00e7ebilece\u011fi" \u015feklindeki haberlerini yorumlayan Rus uzmanlar, bu a\u00e7\u0131klamalar\u0131 "tamamen yersiz ve teknik a\u00e7\u0131dan cahilce" olarak ifade etti...,Bat\u0131 medyas\u0131n\u0131n, hem F-35 u\u00e7aklar\u0131na hem de S-400 hava savunma sistemlerine sahip olmak isteyen Ankara\u2019n\u0131n bu y\u00f6ndeki \u00e7abalar\u0131n\u0131n "F-35\u2019lerle ilgili gizli bilgilerin Rusya\u2019n\u0131n eline ge\u00e7ebilece\u011fi" \u015feklindeki haberlerini yorumlayan Rus uzmanlar, bu a\u00e7\u0131klamalar\u0131 'tamamen yersiz ve teknik a\u00e7\u0131dan cahilce' olarak niteledi.\r\n\r\n,Sputnik'te yer alan habere g\u00f6re; Rus asker\u00ee uzmanlar, Bat\u0131 medyas\u0131n\u0131n Ankara'n\u0131n ayn\u0131 anda hem ABD yap\u0131m\u0131 F-35 u\u00e7aklar\u0131n\u0131, hem de Rus men\u015feili S-400 hava savunma sistemlerini sat\u0131n alma \u00e7abalar\u0131n\u0131n 'Amerikan avc\u0131 u\u00e7a\u011f\u0131yla ilgili gizli bilgilerin Rusya'n\u0131n eline ge\u00e7ebilece\u011fine dair endi\u015felere yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131' \u015feklindeki a\u00e7\u0131klamalar\u0131n ger\u00e7e\u011fi yans\u0131tmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylediler.\r\n\r\n,Rusya Hava Kuvvetleri \u00d6zel Komutanl\u0131\u011f\u0131 U\u00e7aksavar F\u00fcze Birlikleri Eski Ba\u015fkan\u0131 Sergey Hat\u0131lev ise, T\u00fcrkiye'nin teorik olarak hem S-400'lere, hem de F-35'lere sahip oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcnde Ankara'n\u0131n s\u00f6z konusu sistemlerin birbirileriyle ne \u015fekilde etkile\u015fim h\u00e2linde olacaklar\u0131 konusunda ABD ile \u00f6nceden anla\u015fabilece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Hat\u0131lev, ABD'nin F-35 konusunda kar\u015f\u0131 oldu\u011fu hususlar\u0131n da m\u00fczakere s\u00fcrecinde en ba\u015fta \u00e7\u00f6z\u00fclebilece\u011fini ve iki sistemin hi\u00e7 bir araya getirilmeden de kullanabilece\u011fini vurgulad\u0131.\r\n\r\n,ABD'nin T\u00fcrkiye'ye daha \u00f6nce neden Patriot hava savunma sistemlerini tedarik etmedi\u011fi konusuna da de\u011finen Rus uzman, T\u00fcrkiye'nin ihtiyac\u0131 do\u011frultusunda ABD'ye ba\u015fvurdu\u011funu, fakat Washington'un siyasi talepler de d\u00e2hil olmak \u00fczere T\u00fcrkiye'den bir\u00e7ok talepte bulundu\u011funa dikkat \u00e7ekti.\r\n\r\n,Hat\u0131lev, "T\u00fcrkiye, ABD'ye Pariot sistemleri i\u00e7in ba\u015fvurdu. , \u2018\u00dclkenin yar\u0131s\u0131n\u0131 bize verin' demeleri kimin ho\u015funa gider ki? Hi\u00e7 kimsenin. ,ABD pazarl\u0131\u011fa girdi, Akdeniz'e girmek, \u0130ncirlik \u00dcss\u00fc'n\u00fc istedi.,Onlara ba\u015fvuran herkes daha sonra onlara bor\u00e7lan\u0131yor, siyasi, ekonomik, asker\u00ee tedbirlere maruz kal\u0131yor. ,Rusya, T\u00fcrkiye'den hi\u00e7bir \u015fey talep etmiyor, e\u015fit \u015fartlarda \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz" diye konu\u015ftu.,Onlar farkl\u0131 \u015fekilde \u00e7al\u0131\u015fm\u0131yor.