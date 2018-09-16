'Açıkgöz'lük yaptı malları kaptırdı

\u00dcnl\u00fc pop\u00e7u Hadise, a\u00e7\u0131kg\u00f6zl\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn kurban\u0131 oldu. ,Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde aras\u0131n\u0131n bozuk oldu\u011fu ablas\u0131 H\u00fclya A\u00e7\u0131kg\u00f6z'e kendisi \u00fczerinden haks\u0131z kazan\u00e7 sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle dava a\u00e7an \u015fark\u0131c\u0131n\u0131n bu hamlesinin nedeni ortaya \u00e7\u0131kt\u0131., Bel\u00e7ika'da do\u011fup b\u00fcy\u00fcyen 33 ya\u015f\u0131ndaki \u015fark\u0131c\u0131, iddiaya g\u00f6re T\u00fcrkiye'de vergi \u00f6dememek i\u00e7in t\u00fcm mal varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u015firket sahibi ablas\u0131n\u0131n \u00fczerine yapt\u0131. ,13 y\u0131ld\u0131r \u015f\u00f6hret oldu\u011fu T\u00fcrkiye'de \u00fczerine kay\u0131tl\u0131 sadece bir evi olan Hadise, emlak ve kira geliri vergisinden kurtulmak i\u00e7in gayrimenkullerini ablas\u0131n\u0131n \u00fczerine kaydettirdi. \r\n\r\n,Ablas\u0131n\u0131n \u0130stanbul'daki menajerlik \u015firketi sayesinde vergi \u00f6demekten kurtulan \u015fark\u0131c\u0131, iddiaya g\u00f6re ara\u00e7lar\u0131n\u0131 da H\u00fclya A\u00e7\u0131kg\u00f6z'\u00fcn \u00fczerine kaydettirdi. ,Bu sayede yak\u0131t masraf\u0131n\u0131 da \u015firketin gideri gibi g\u00f6sterip k\u00e2ra ge\u00e7meyi ama\u00e7layan pop\u00e7unun plan\u0131, suya d\u00fc\u015ft\u00fc. ,\u0130ddiaya g\u00f6re; annesinin "T\u00fcm mal varl\u0131klar\u0131n, karde\u015flerinle ortak. Senin mal\u0131n, onlar\u0131n da mal\u0131" demesiyle k\u00fcplere binen pop\u00e7unun ailesiyle aras\u0131 a\u00e7\u0131ld\u0131. ,Hadise, ilk i\u015f olarak da ablas\u0131n\u0131n \u00fczerindeki mallar\u0131n\u0131 almak i\u00e7in mahkemeye ko\u015ftu. ,Ancak konu\u015fulanlara g\u00f6re H\u00fclya A\u00e7\u0131kg\u00f6z'\u00fcn \u00fczerindeki mallar\u0131 karde\u015fine vermeye pek de niyeti yok\u2026 ,13 y\u0131ld\u0131r T\u00fcrkiye'de olan Hadise, iddiaya g\u00f6re kazand\u0131\u011f\u0131 her \u015feyi ablas\u0131n\u0131n \u00fczerine kaydettirip kurnazl\u0131k yapmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Bu arada konserleri ba\u015f\u0131na ortalama 150 bin lira alan, hatta yurt d\u0131\u015f\u0131 konserlerinde bu sahne \u00fccretini iki kat\u0131na \u00e7\u0131karan Hadise'nin \u0130stanbul, Bodrum ve Avrupa'da bir\u00e7ok gayrimenkul sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 konu\u015fuluyor...\r\n\r\n