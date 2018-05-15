'Acil para lazım' dedi, hesabına 1 milyon lira para yattı

'Acil para laz\u0131m' dedi, hesab\u0131na 1 milyon lira para yatt\u0131\r\n,Nas\u0131l oldu\u011funu duyunca y\u00fczlerine t\u00fck\u00fcrmek isteyeceksiniz.,Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Yankesicilik ve Doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k B\u00fcro Amirli\u011fi ekipleri, kent genelinde telefonla arad\u0131klar\u0131 ya\u015fl\u0131 ki\u015fileri doland\u0131ran \u015f\u00fcphelileri yakalamak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. ,Teknik ve fiziki \u00e7al\u0131\u015fma y\u00fcr\u00fcten ekipler, \u015f\u00fcphelilerin adreslerini tespit etti. Polis, \u0130stanbul ve Karab\u00fck'te 9 adrese e\u015fzamanl\u0131 olarak d\u00fczenledi\u011fi bask\u0131nda aralar\u0131nda organize su\u00e7 \u00f6rg\u00fct\u00fc lideri oldu\u011fu \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen Mustafa D. 'nin (40) de bulundu\u011fu 9 \u015f\u00fcpheliyi yakalad\u0131.,\u015e\u00fcphelilerin telefon rehberi kitab\u0131n\u0131 kullanarak, 65 ya\u015f\u0131n\u0131n \u00fcst\u00fcndeki ki\u015fileri hedef se\u00e7ti\u011fi, sabit hatl\u0131 ev telefonlar\u0131ndan arad\u0131klar\u0131 ya\u015fl\u0131lara kendilerini, "Babaanne, ben torununum. ,Ba\u015f\u0131m belada, acil para laz\u0131m. Arkada\u015f\u0131m\u0131 g\u00f6nderiyorum, paray\u0131 ona verirsin" dedikleri ya da kendilerini ye\u011feni olarak tan\u0131t\u0131p ayn\u0131 y\u00f6ntemi kulland\u0131klar\u0131n\u0131 tespit edildi. ,\u015e\u00fcphelilerin adreslerinde yap\u0131lan aramada tabanca, t\u00fcfek, 5 telefon rehberi, 30 cep telefonu, 40 cep telefonu hatt\u0131, 2 diz\u00fcst\u00fc bilgisayar ile doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131ktan elde edildi\u011fi de\u011ferlendirilen 4 bin dolar ele ge\u00e7irildi. Emniyetteki i\u015flemleri tamamlanan \u015f\u00fcpheliler, adliyeye sevk edildi.\r\n\r\n,G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan \u015f\u00fcphelilerin 1 A\u011fustos 2017'den itibaren ayn\u0131 y\u00f6ntemle 58 ki\u015fiden 1 milyon 50 bin lira doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k yapt\u0131klar\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,\u00d6te yandan, \u015f\u00fcphelilerin ya\u015fl\u0131lardan para almaya geldikleri anlar, doland\u0131rd\u0131klar\u0131 ki\u015filerin evlerine geli\u015fi ve \u00e7\u0131k\u0131\u015flar\u0131 g\u00fcvenlik kameralar\u0131na yans\u0131d\u0131.