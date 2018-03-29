'Acun'un parasını yiyor' tepkileri çığ gibi büyüdü! Şeyma'dan bir atak daha

Moda sekt\u00f6r\u00fc \u00fczerine faaliyet g\u00f6sterece\u011fi bir internet uygulamas\u0131 \u00e7\u0131karmaya haz\u0131rlanan \u015eeyma Suba\u015f\u0131 \u00f6ncesinde bir s\u00fcrpriz yaparak 'Sa\u011fl\u0131kl\u0131 yiyecek' i\u015fine girdi.\r\n\r\n,Medya patronu Acun Il\u0131cal\u0131'n\u0131n e\u015fi \u015eeyma Suba\u015f\u0131 yeni bir i\u015fe daha el att\u0131.\r\n,Hakk\u0131nda bir s\u00fcr\u00fc yorumlar yap\u0131lan Suba\u015f\u0131'dan bir atak daha geldi.,\u015eeyma Suba\u015f\u0131, \u00f6nceki g\u00fcn e\u015fi Acun Il\u0131cal\u0131'yla Bebek'te kiralad\u0131\u011f\u0131 mekan\u0131 tefti\u015fe gitti. Dekorasyon ve tasar\u0131m i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar yapt\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Suba\u015f\u0131, sa\u011fl\u0131kl\u0131 yiyecekler haz\u0131rlay\u0131p, satacaklar\u0131n\u0131 ifade etti. ,Haz\u0131rl\u0131klar\u0131n devam etti\u011fini ve her \u015feyin g\u00fczel gitti\u011fini belirten ikili, "Mekan\u0131m\u0131z\u0131, yakla\u015f\u0131k 2.5 ay sonra hizmete a\u00e7m\u0131\u015f olaca\u011f\u0131z" dedi.,Heyecanl\u0131 oldu\u011fu g\u00f6zlenen \u015eeyma, "\u0130nsanlara sa\u011fl\u0131kl\u0131 ve iyi \u00fcr\u00fcnler yapmak istiyorum. G\u00fczel ve tatl\u0131 bir yer a\u00e7aca\u011f\u0131z" \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n,Muhabirlerin "Siz de yemek yapacak m\u0131s\u0131n\u0131z?" sorusuna, "Hay\u0131r, ben yapmayaca\u011f\u0131m ama annemin yemekleri \u00e7ok g\u00fczeldir, o yapabilir" yan\u0131t\u0131n\u0131 verdi. \r\n,Acun Il\u0131cal\u0131'n\u0131n 60 bin TL kiras\u0131 olan mekana, bir y\u0131ll\u0131k pe\u015fin \u00f6deme yapt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n