'Adayımız Erdoğan'...

Bah\u00e7eli'ye Meral Ak\u015fener'in aday olaca\u011f\u0131 soruldu.,.,Meclis'te 23 Nisan resepsiyonunda gazeteciler Devlet Bah\u00e7eli'ye, \u0130Y\u0130 Parti'nin Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 olarak Meral Ak\u015fener'i a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131n\u0131 bu konudaki yorumlar\u0131n\u0131 sordu.,Bah\u00e7eli de gazetecilere,'Bizim aday\u0131m\u0131z belli ba\u015fkas\u0131 ilgilendirmiyor Bize sormay\u0131n'' cevab\u0131n\u0131 verdi.\r\n\r\nMilliyet,'Aday\u0131m\u0131z Erdo\u011fan'...