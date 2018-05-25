'Allah Erdoğan'dan razı olsun'

Suriyelilerin i\u015flemleri G\u00f6\u00e7 \u0130daresi \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, jandarma ve polis ekiplerinin nezaretinde tamamlan\u0131rken Kilis Halk Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnce kurulan sa\u011fl\u0131k merkezinde 0-15 ya\u015f grubundaki \u00e7ocuklar\u0131n eksik a\u015f\u0131lar\u0131 da yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,'Allah Erdo\u011fan'dan raz\u0131 olsun',F\u0131rat Kalkan\u0131 ve Zeytin Dal\u0131 harekatlar\u0131yla g\u00fcvenli hale getirilen Azez, Mare, Soran, Aktarin, \u00c7obanbey, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi b\u00f6lgelerdeki yak\u0131nlar\u0131n\u0131n yan\u0131nda bayram\u0131 ge\u00e7irmek \u00fczere randevu alan yakla\u015f\u0131k 74 bin Suriyeliden 8 bini \u00fclkesine d\u00f6nd\u00fc.\r\n\r\n,Suriyeli Muhammed el-Masri, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, yakla\u015f\u0131k iki y\u0131ld\u0131r bayramlar\u0131 \u00fclkesinden uzakta ge\u00e7irdi\u011fi i\u00e7in \u00fczg\u00fcn oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Muhammed Gehayyid de yakla\u015f\u0131k 5 y\u0131l \u00f6nce T\u00fcrkiye'ye geldi\u011fini ve konteyner kente yerle\u015ftirildi\u011fini, bu s\u00fcre\u00e7te T\u00fcrkiye'nin kendilerini bir an olsun yaln\u0131z b\u0131rakmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydederek, bug\u00fcn de bayram i\u00e7in kendilerine izin verildi\u011fi i\u00e7in \u00e7ok mutlu olduklar\u0131n\u0131 dile getirdi.,Haldiye Gehayyid de y\u0131llard\u0131r g\u00f6remedi\u011fi annesi, babas\u0131 ve karde\u015flerini g\u00f6rebilmenin heyecan\u0131yla yollara d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ifade ederek, "K\u00f6y\u00fcm\u00fcz yerle bir oldu\u011fu i\u00e7in bayram\u0131 karde\u015flerimin yan\u0131nda ge\u00e7irece\u011fim. \r\n\r\n,Bayramla\u015fmak amac\u0131yla Suriye'ye gidenlerin d\u00f6n\u00fc\u015f i\u015flemleri 26 Haziran saat 08.00'de ba\u015flay\u0131p 6 Temmuz saat 17.00'de tamamlanacak.,Esed rejiminin bask\u0131lar\u0131 ve ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerinin sald\u0131r\u0131lar\u0131 sonucu terk etti\u011fi \u00fclkesine yeniden d\u00f6nebilmenin sevincini ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten el-Masri, "T\u00fcrkiye'nin yapt\u0131\u011f\u0131 Zeytin Dal\u0131 Harekat\u0131 \u00e7ok iyi oldu. ,Allah T\u00fcrk devletinden raz\u0131 olsun, bizim i\u00e7in yapt\u0131klar\u0131n\u0131 baba o\u011fluna yapmaz. Allah \u00f6m\u00fcrlerini uzun etsin." dedi.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan sayesinde Afrin tekrar kendi halk\u0131na kavu\u015ftu. Allah Erdo\u011fan'dan raz\u0131 olsun. Suriye'de g\u00f6rmedi\u011fimiz insanl\u0131\u011f\u0131, adaleti ve g\u00fczelli\u011fi T\u00fcrkiye'de g\u00f6rd\u00fck." diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,G\u00fcmr\u00fck Muhafaza M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerince son kontrolleri yap\u0131lan Suriyeliler, otob\u00fcslerle \u00fclkelerine g\u00f6nderildi.