‘Ankara’nın Nabzı’ araştırmasının sonuçları paylaşıldı

Bomba Melih G\u00f6k\u00e7ek anketi! Herkes merak ediyordu. \u0130\u015fte \u00e7arp\u0131c\u0131 sonu\u00e7lar...\r\n,Mart ay\u0131nda bin 608 ki\u015fi ile ger\u00e7ekle\u015ftirilen \u2018Ankara\u2019n\u0131n Nabz\u0131\u2019 ara\u015ft\u0131rmas\u0131yla Ankara halk\u0131n\u0131n belediye ba\u015fkanlar\u0131na ve faaliyetlerine ili\u015fkin g\u00f6r\u00fc\u015fleri ortaya kondu.\r\n,Ara\u015ft\u0131rmaya kat\u0131lan vatanda\u015flar\u0131n y\u00fczde 55,6\u2019s\u0131 eski belediye ba\u015fkan\u0131 Melih G\u00f6k\u00e7ek\u2019in istifas\u0131na bak\u0131n nas\u0131l bakt\u0131.\r\n,Optimar Ara\u015ft\u0131rma\u2019n\u0131n Mart ay\u0131nda bin 608 ki\u015fi ile ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi Ankara\u2019n\u0131n Nabz\u0131 ara\u015ft\u0131rmas\u0131yla Ankara halk\u0131n\u0131n belediye ba\u015fkanlar\u0131na ve faaliyetlerine ili\u015fkin g\u00f6r\u00fc\u015fleri ortaya konuldu.\r\n,Ara\u015ft\u0131rmaya kat\u0131lan vatanda\u015flar\u0131n y\u00fczde 55,6\u2019s\u0131 eski belediye ba\u015fkan\u0131 Melih G\u00f6k\u00e7ek\u2019in istifas\u0131na olumlu bak\u0131yor, olumsuz kar\u015f\u0131lad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyenlerin oran\u0131 ise y\u00fczde 22,4 olarak ger\u00e7ekle\u015fti.\r\n,Ankara halk\u0131na, yeni Ankara B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Tuna\u2019n\u0131n bug\u00fcne kadar ger\u00e7ekle\u015ftirmi\u015f oldu\u011fu \u00e7al\u0131\u015fmalardan memnuniyeti soruldu\u011funda y\u00fczde 33,1\u2019i \u00e7ok memnun oldu\u011funu ifade ederken kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n y\u00fczde 55\u2019i bilmedi\u011fini, fikri olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,Bununla birlikte Ankara B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mustafa Tuna\u2019n\u0131n \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131ndan haberdar ve memnun oldu\u011funu belirten kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n oran\u0131 y\u00fczde 33,1 iken yine kendilerine y\u00f6neltilen \u2018Ankara B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 olarak kimi g\u00f6rmek isterdiniz?\u2019 sorusuna vermi\u015f olduklar\u0131 yan\u0131tlara bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda;\r\n,Mustafa Tuna y\u00fczde 16,7 ile en y\u00fcksek orana sahip isim olarak g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n,Mustafa Tuna\u2019y\u0131 y\u00fczde 12,5 ile Mansur Yava\u015f ve ard\u0131ndan y\u00fczde 5,9 ile Melih G\u00f6k\u00e7ek, y\u00fczde 4,7 ile Veysel Tiryaki ve y\u00fczde 4,5 ile Turgut Alt\u0131nok izledi.\r\n,.