"Anne olsaydın kızına böyle davranmazdın"

Ba\u011fc\u0131lar'da ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde annesi ve babas\u0131 bo\u015fanan 10 ya\u015f\u0131ndaki Ya\u011fmur'un g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc t\u00fcm T\u00fcrkiye'yi g\u00f6z ya\u015flar\u0131na bo\u011fmu\u015ftu. ,Ge\u00e7ici velayeti annesi Z\u00fcleyha \u00c7.\u2019de olan Ya\u011fmur icra memurlar\u0131nca zorla babas\u0131 Metin \u00c7.\u2019den al\u0131nm\u0131\u015f, olaydan sonra bakanl\u0131k harekete ge\u00e7mi\u015fti.\r\n\r\n,K\u00fc\u00e7\u00fck Ya\u011fmur, adliyeye gelerek pedagog e\u015fli\u011finde ifade verdi. \u0130fadenin ard\u0131ndan baba Metin \u00c7. ve anne Z\u00fcleyha \u00c7. de ifade verdi. ,Ard\u0131ndan annesi ile adliyeden ayr\u0131lmas\u0131 gereken k\u00fc\u00e7\u00fck Ya\u011fmur babas\u0131ndan ayr\u0131lmak istemeyince y\u00fcrek burkan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015ftu.\r\n\r\n,Adliye \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131 ise anne baba yine tart\u0131\u015ft\u0131. Baba Metin \u00c7., kendisinden ayr\u0131lmak istemeyen k\u0131z\u0131n\u0131n yan\u0131nda Z\u00fcleyha \u00c7.'ye "Anne olsayd\u0131n d\u00f6rt sene, be\u015f sene k\u0131z\u0131na b\u00f6yle davranmasayd\u0131n. Bunun vebalini nas\u0131l \u00f6deyeceksin. Elbette adalet yerini bulacak" diyerek tepki g\u00f6sterdi. \r\n\r\n