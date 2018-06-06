'Asgari ücret 2 bin 200 TL olacak' sözü

Erken se\u00e7im \u00f6ncesi fla\u015f a\u00e7\u0131klama geldi.,Kazand\u0131klar\u0131 her kuru\u015f sonuna kadar helaldir. Dolay\u0131s\u0131yla emek harcayana hayat\u0131m\u0131n her d\u00f6neminde sayg\u0131 duydum, sayg\u0131 duymaya da devam edece\u011fim. B\u00fct\u00fcn i\u015f\u00e7i karde\u015flerim \u015funu \u00e7ok iyi bilsinler...\r\n\r\n,'1 Ocak 2019\u2019dan itibaren asgari \u00fccret net 2 bin 200 lira olacak' dedi.\r\n\r\n,K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, gitti\u011fi bir tekstil fabrikas\u0131nda \u00fcretim sahas\u0131na gezerek havlu ve bornoz \u00fcreten i\u015f\u00e7ilerin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 izledi. ,CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 kapsam\u0131nda gitti\u011fi fabrikada "\u0130\u015f\u00e7i karde\u015flerim \u015funu \u00e7ok iyi bilsinler Muharrem \u0130nce, Allah izin verir Cumhurba\u015fkan\u0131 olursa 1 Ocak 2019\u2019dan itibaren asgari \u00fccret net 2 bin 200 lira olacak" dedi. Devam\u0131 da var...\r\n\r\n,Ard\u0131ndan fabrika i\u00e7erisindeki i\u015f\u00e7ilere seslenen K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, al\u0131n teri ile \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n \u00f6nemine vurgu yaprak, kendi iktidarlar\u0131 d\u00f6neminde eme\u011fe daha \u00e7ok de\u011fer verilece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Ard\u0131ndan asgari \u00fccret konusunda a\u00e7\u0131klamalarda bulunan K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, "Al\u0131n teriyle kazanmak kadar g\u00fczel bir \u015fey yoktur. Al\u0131n teriyle kazan\u0131p evine huzur i\u00e7inde gitmek kadar g\u00fczel bir \u015fey yoktur. ,Burada \u00e7al\u0131\u015fan i\u015f\u00e7i arkada\u015flar\u0131m, kad\u0131nlar olsun erkekler olsun, beraber al\u0131n teri d\u00f6k\u00fcyorlar, beraber m\u00fccadele ediyorlar, beraber T\u00fcrkiye\u2019ye d\u00f6viz kazand\u0131r\u0131yorlar ve beraber emek harc\u0131yorlar. ,Ana muhalefet lideri Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, 24 Haziran se\u00e7im \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 kapsam\u0131nda sabah saatlerinde Denizli\u2019ye geldi. Burada \u00f6nce sivil toplum kurulu\u015flar\u0131 ve meslek odalar\u0131 temsilcileri ile g\u00f6r\u00fc\u015fen K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu, ard\u0131ndan fabrika ziyaretlerine \u00e7\u0131karak i\u015f\u00e7ilerle bir araya geldi.\r\n\r\n,Bu s\u00f6z\u00fc veren isim dikkat \u00e7ekti...\r\n\r\n,Muharrem \u0130nce, Allah izin verir Cumhurba\u015fkan\u0131 olursa 1 Ocak 2019\u2019dan itibaren asgari \u00fccret net 2 bin 200 lira olacak. Bu miktar\u0131n \u00e7ok y\u00fcksek bir para olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 biliyorum ama bin 600 liradan daha iyidir.\r\n\r\n,En az\u0131ndan insanlar bir par\u00e7a nefes alm\u0131\u015f olurlar. Bu ba\u011flamda i\u015f\u00e7ilerin ve i\u015fverenin daha fazla kazanmas\u0131, i\u015f\u00e7i ve i\u015fverenin ayn\u0131 anda \u00e7al\u0131\u015farak, \u00fcreterek hak\u00e7a b\u00f6l\u00fc\u015fmesi kadar g\u00fczel bir \u015fey yoktur. Bir memleket e\u011fer huzur ar\u0131yorsa, evde huzur olmal\u0131, fabrikada huzur olmal\u0131, tarlada huzur olmal\u0131, caddede huzur olmal\u0131, meydanda huzur olmal\u0131.\r\n\r\n,Huzur i\u00e7inde ya\u015fayan bir toplum olmak istiyoruz. Farkl\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015flerimiz, farkl\u0131 kimliklerimiz ve farkl\u0131 ya\u015fam tarzlar\u0131m\u0131z olabilir ama bu \u00fclkede hepimiz huzur i\u00e7inde ya\u015famak istiyoruz. Evimize huzur i\u00e7inde gitmek istiyoruz\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\nK\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'nun asgari \u00fccret a\u00e7\u0131klamas\u0131 \u00e7ok konu\u015fuldu...