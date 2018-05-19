'Asgari ücret 2200 lira olacak'

Samsun'da se\u00e7im manifestosunu a\u00e7\u0131klayan CHP'nin Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 \u0130nce, \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n,CHP'nin Cumhurba\u015fkan\u0131 aday\u0131 Muharrem \u0130nce, Samsun'da se\u00e7im manifestosunu a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,Aziz milletimizin b\u00fct\u00fcn g\u00fc\u00e7l\u00fckleri alt eden dirayetine g\u00fcvenerek yola \u00e7\u0131km\u0131\u015f bulunuyoruz. Temel hedefimiz halk\u0131m\u0131z\u0131n huzur refah ve bar\u0131\u015f i\u00e7erisinde ya\u015famas\u0131d\u0131r. \r\n\r\n,Hukuk devleti yoksa hi\u00e7bir \u015fey yoktur. \u0130lk ad\u0131m OHAL'in kald\u0131r\u0131lmas\u0131 olacakt\u0131r. HSK yeniden yap\u0131land\u0131r\u0131lacak Adalet Bakan\u0131 ve M\u00fcste\u015far\u0131 HSK'da yer almayacakt\u0131r. ,Kuvvetler ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131na dayal\u0131 g\u00fc\u00e7l\u00fc parlamenter rejim olacakt\u0131r. Yerel y\u00f6netimler g\u00fc\u00e7lendirilecektir. FET\u00d6, DEA\u015e, PKK ve benzeri b\u00fct\u00fcn ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerine kar\u015f\u0131 tavizsiz m\u00fccadele edilecektir. Kamu y\u00f6neticilerinin se\u00e7iminde y\u00fckseltilmelerin liyakat ana ilkemiz olacakt\u0131r. ,Her t\u00fcrl\u00fc ayr\u0131mc\u0131l\u0131\u011fa son verilecektir. Kamu d\u00fczeninde devlet ve yurtta\u015f aras\u0131ndaki ili\u015fkiler kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 g\u00fcven esas\u0131na dayanacakt\u0131r. Her ailenin bir evi her evin bir maa\u015f\u0131 olacakt\u0131r. Biz yapar\u0131z \u00fcretiriz anlay\u0131\u015f\u0131 gelecektir. Hedefimiz T\u00fcrkiye ekonomisinin en az y\u00fczde 7 b\u00fcy\u00fcmesidir. Enflasyon y\u00fczde 5'e d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclecektir. Giri\u015fim merkezleri olu\u015fturulacakt\u0131r. \u00dcretime dayal\u0131 modelle i\u015fsizlik y\u00fczde 5'e d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclecek.\r\n\r\n,Uluslararas\u0131 politikada vazge\u00e7ilmez ilkemiz her zaman yurtta d\u00fcnyada bar\u0131\u015f olacakt\u0131r. B\u00fct\u00fcn d\u00fcnya \u00fclkeleri ile sa\u011fl\u0131kl\u0131 ili\u015fkiler kurulacakt\u0131r. AB ile ili\u015fkimizi ulusal \u00e7\u0131karlar\u0131m\u0131z do\u011frultusunda normalle\u015ftirece\u011fiz. AB ile sonuna kadar m\u00fczakere edece\u011fiz. ,K\u0131br\u0131s'ta adil ve iki tarafl\u0131 h\u0131zl\u0131 \u00e7\u00f6z\u00fcme ula\u015fmak hedefimizdir. G\u00f6\u00e7men sorunu acilen \u00e7\u00f6z\u00fclecektir. Devlet \u00fcniversiteleri \u00f6zerkle\u015ftirilecektir. ,Y\u00fcksek\u00f6\u011frenim \u00f6\u011frencilerimize her 19 May\u0131s'ta 500 TL gen\u00e7lik bursu 29 Ekim'de 500 TL Cumhuriyet bursu verilecektir. Her sene 10 bin \u00fcniversite mezunu d\u00fcnyan\u0131n \u00e7e\u015fitli \u00fclkelerinin en iyi okullar\u0131na y\u00fcksek lisans ve doktora yapmaya g\u00f6nderilecektir. Bilgisayar m\u00fchendisi say\u0131s\u0131 100 bine \u00e7\u0131kar\u0131lacakt\u0131r. Okul \u00f6ncesi e\u011fitim zorunlu hale getirilecektir. Okullar i\u00e7in zorunlu ba\u011f\u0131\u015f al\u0131nmas\u0131 engellenecektir. Hi\u00e7bir s\u0131navdan giri\u015f \u00fccreti al\u0131nmayacakt\u0131r.\r\n\r\n,\u00d6\u011fretmenlere 3600 ek g\u00f6sterge verilecektir. Her 24 Kas\u0131m'da ek \u00f6deme yap\u0131lacakt\u0131r. S\u00f6zle\u015fmeli \u00f6\u011fretmenlik kald\u0131r\u0131lacakt\u0131r. \u00d6\u011fretmen al\u0131mlar\u0131nda m\u00fclakat sistemi kald\u0131r\u0131lacakt\u0131r. Sa\u011fl\u0131k yat\u0131r\u0131mlar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra kaliteli sa\u011fl\u0131k sistemini olu\u015fturmak temel \u00f6nceli\u011fimizdir. 18 ya\u015f\u0131na kadar herkes n\u00fcfus c\u00fczdan\u0131ndan ba\u015fka hi\u00e7bir belgeye ihtiya\u00e7 duymaks\u0131z\u0131n b\u00fct\u00fcn sa\u011fl\u0131k hizmetlerinden \u00fccretsiz yararlanacakt\u0131r.\r\n\r\n,Temiz ve do\u011fal ortamda ya\u015famak herkesin hakk\u0131d\u0131r. \u00c7evreye duyarl\u0131 politikalar geli\u015ftirilecektir. \u00c7evreyi kirletene bedelini \u00f6detece\u011fiz. Do\u011fal ya\u015fam\u0131n korunmas\u0131 konusundaki uygulamalar\u0131m\u0131z ilgili sivil toplum kurulu\u015flar\u0131yla birlikte y\u00fcr\u00fct\u00fclecektir.\r\n\r\nT\u00fcrkiye'yi Avrupa'n\u0131n organik tar\u0131m ve hayvanc\u0131l\u0131k merkezi yapaca\u011f\u0131z. \u00c7ift\u00e7iye mazotu 3 liradan verece\u011fiz. \u015eeker fabrikalar\u0131n\u0131n \u00f6zelle\u015ftirme kararlar\u0131n\u0131 iptal edece\u011fiz. GAP Projesi tamamlacakt\u0131r.\r\n\r\nHerkese i\u015f ana hedefimizdir. Asgari \u00fccret 2200 lira olacakt\u0131r. Kad\u0131na ve \u00e7ocuklara y\u00f6nelik \u015fiddetle m\u00fccadele edilecektir. Sanat faaliyetleri desteklenecektir. Merkezi y\u00f6netim ve yerel y\u00f6netimlerin k\u00fclt\u00fcr yat\u0131r\u0131mlar\u0131na daha fazla kaynak aktarmas\u0131 sa\u011flanacakt\u0131r. Atletizm olmak \u00fczere b\u00fct\u00fcn spor dallar\u0131 \u00f6zendirilecektir. Passolig uygulamas\u0131 kald\u0131r\u0131lacakt\u0131r.\r\n\r\nYabanc\u0131 turist say\u0131s\u0131 60 milyona \u00e7\u0131kar\u0131lacakt\u0131r. Van G\u00f6l\u00fc ve \u00e7evresi Kapadokya ve \u00e7evresi turizm entegre projeleri ba\u015flat\u0131lacakt\u0131r.\r\n\r\n,Karde\u015flik bar\u0131\u015f huzur refah ve sevgi yol g\u00f6sterici de\u011ferlerimiz olacakt\u0131r. Cumhuriyetin gelece\u011fi i\u00e7in ortak m\u00fccadele vermek isteyen herkesle birlikte y\u00fcr\u00fcyece\u011fiz. Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131