'Ay yıldız'ın altında buluştular!

D\u00fcnya ve Suriye T\u00fcrkmenleri Platformu taraf\u0131ndan K\u0131z\u0131lg\u00f6l mevkisinde yapt\u0131r\u0131lan 11 bin 500 metrekarelik ay y\u0131ld\u0131z fig\u00fcr\u00fc alt\u0131nda organize edilen etkinli\u011fe 17 \u00fclkeden ziyaret\u00e7iler kat\u0131l\u0131yor.\r\n\r\n,Aileleriyle \u015f\u00f6len alan\u0131na gelen ziyaret\u00e7iler, Sel\u00e7uklu d\u00f6nemi k\u0131yafetleri giyen atl\u0131larla foto\u011fraf \u00e7ektirdi.\r\n\r\n,Mehter tak\u0131m\u0131 ve y\u00f6resel k\u0131yafetler giyen atl\u0131lar\u0131n g\u00f6steri yapt\u0131\u011f\u0131 etkinlik, ge\u00e7 saatlerde aba g\u00fcre\u015fi finalleriyle sona erecek. \r\n\r\n,\u015e\u00f6lene kat\u0131lan Azerbaycan Milletvekili Ganire Pa\u015fayeva etkinli\u011fin \u00e7ok anlaml\u0131 ve g\u00fczel oldu\u011funu s\u00f6yledi. \r\n\r\n,T\u00fcrk milletinin evlatlar\u0131n\u0131n bir b\u00fct\u00fcn\u00fcn par\u00e7alar\u0131 oldu\u011funu ifade eden Pa\u015fayeva, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu:\r\n\r\n''T\u00fcrk milleti olarak birli\u011fe ihtiyac\u0131m\u0131z var. \u00c7\u00fcnk\u00fc bizim ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131z b\u00f6lgede \u00e7ok b\u00fcy\u00fck oyunlar var. B\u00fcy\u00fck g\u00fc\u00e7lerin b\u00fcy\u00fck oyunlar\u0131 var. Bu b\u00fcy\u00fck oyunlara kar\u015f\u0131 kendimizi koruyabilmemiz, haklar\u0131m\u0131z\u0131 koruyabilmemizin tek yolu birlikten ge\u00e7er. O birlik bize g\u00fc\u00e7 verir. O y\u00fczden bu gibi etkinlikler, o birlik ruhunu daha iyi hissetmemize, o birlik bilincini daha iyi kavramam\u0131za vesile oluyor. O birli\u011fin ne kadar \u00f6nemli oldu\u011funu bug\u00fcnk\u00fc ve gelecek nesillere daha iyi anlatmam\u0131z laz\u0131m."\r\n\r\n,Suriye T\u00fcrkmen Meclisi Ba\u015fkan\u0131 Vecih Cuma da \u00e7ok mutlu ve gururlu olduklar\u0131n\u0131 belirterek, "Ay y\u0131ld\u0131z\u0131n i\u00e7inde akraba, soyda\u015flar, karde\u015flerle bulu\u015fmak bize b\u00fcy\u00fck onur verdi. Bu etkinlikler bizim g\u00fcc\u00fcm\u00fcz\u00fcn g\u00f6stergesidir. \u00c7\u00fcnk\u00fc bizim tek bir \u00e7aremiz var, o da birli\u011fimiz ve beraberli\u011fimiz. B\u00f6yle \u015f\u00f6lenlerde b\u00fct\u00fcn d\u00fcnyaya g\u00fcc\u00fcm\u00fcz\u00fc g\u00f6steriyoruz.'' dedi.\r\n,\r\nSuriye'nin \u0130dlib kentinde kritik bir s\u00fcre\u00e7 ya\u015fand\u0131\u011f\u0131na i\u015faret eden Cuma, "T\u00fcrkiye devleti \u015fu an \u0130dlib'teki 3 milyon insan\u0131n koruyucusudur. Bu \u015f\u00f6len de ona destektir." ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\n,Yaylada\u011f\u0131 Kaymakam\u0131 \u00d6mer Faruk Y\u00fcce, Suriye'nin s\u0131f\u0131r noktas\u0131nda T\u00fcrkmen bulu\u015fmas\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirdiklerini dile getirerek, bu etkinli\u011fi, Yaylada\u011f\u0131 il\u00e7esinin bir T\u00fcrkmen yurdu oldu\u011funu hayk\u0131rmak i\u00e7in d\u00fczenlediklerini ve d\u00fcnyan\u0131n d\u00f6rt bir yan\u0131ndan ziyaret\u00e7ileri a\u011f\u0131rlad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,.