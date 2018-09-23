"Başarmadan dönmek yok"

T\u00fcrk Deniz Kuvvetleri personeli olan subay ve astsubaylar aras\u0131ndan zorlu e\u011fitim s\u00fcrecinin ard\u0131ndan se\u00e7ilen SAT komandolar\u0131, e\u011fitimlerine aral\u0131ks\u0131z devam ediyor. ,Bug\u00fcne kadar bir\u00e7ok zorlu ve stratejik g\u00f6revi ba\u015far\u0131yla y\u00fcr\u00fcten SAT timleri, su alt\u0131nda bile iz b\u0131rakmadan ula\u015ft\u0131klar\u0131 hedeflerini k\u0131sa s\u00fcrede etkisiz hale getirebiliyor.\r\n\r\n,Deneyimli askerlerden olu\u015fan deniz komandolar\u0131, g\u00f6zle g\u00f6r\u00fclmesi g\u00fc\u00e7 uzak hedefleri de ba\u015far\u0131yla vurabiliyor.\r\n\r\n,Parkur faaliyetlerini de ba\u015far\u0131yla ge\u00e7en komandolar, denizde manevra kabiliyeti y\u00fcksek botlarla \u00e7\u0131karma yaparken, sualt\u0131 y\u00fcz\u00fcc\u00fcleriyle de hedeflerine gizlice ula\u015ft\u0131.\r\n\r\n,.,Zorlu s\u0131navlar\u0131n ard\u0131ndan ald\u0131klar\u0131 e\u011fitimlerle y\u00fcksek seviyede kara ve deniz fizik kondisyonu, bask\u0131 alt\u0131nda g\u00f6revini icra edebilme, yak\u0131n d\u00f6v\u00fc\u015f teknikleri, esaretten kurtulma, rehine kurtarma, te\u00e7hizatl\u0131 olarak arazide uzun mesafe intikal ve hedef bulma gibi kabiliyetleri kazanan SAT timleri, g\u00fcnde yakla\u015f\u0131k 15 saat e\u011fitim yap\u0131yor.\r\n,Hava, kara, deniz ve sualt\u0131 intikal y\u00f6ntemleriyle d\u00fc\u015fman hatlar\u0131n\u0131n ilerisine s\u0131zarak T\u00fcrkiye Cumhuriyeti Devleti'nin menfaatleri do\u011frultusunda verilen emirleri yerine getirmeye programlanan SAT timleri, d\u00fc\u015fman\u0131n y\u00fczer ve k\u0131y\u0131 hedeflerine "sinsi taarruz", "bask\u0131n" ve "sabotaj" d\u00fczenleyebiliyor.\r\n\r\n,Sualt\u0131 Taarruz Grup Komutanl\u0131\u011f\u0131 b\u00fcnyesindeki SAT timlerinin Beykoz'daki baz\u0131 e\u011fitimlerini ve gruba dahil olabilmek i\u00e7in aylard\u0131r zorlu e\u011fitimden ge\u00e7en kursiyer astsubaylar\u0131n faaliyetlerini g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.\r\n\r\n,Vatan topra\u011f\u0131n\u0131n her bir kar\u0131\u015f\u0131nda d\u00fc\u015fmana korku salan T\u00fcrkiye'nin ilk ve tek deniz komandolar\u0131, taktiksel zeka ve kabiliyetleriyle g\u00f6z dolduruyor. ,Bot \u00fczerinde de operasyonel faaliyet icra edebilen deniz komandolar\u0131, keskin ni\u015fanc\u0131l\u0131kta da g\u0131ptayla bak\u0131lan askerler aras\u0131nda yer al\u0131yor. ,Ate\u015fli silahlar\u0131n\u0131 e\u011fitim alan\u0131nda ustal\u0131kla kullanan SAT komandolar\u0131, uzun mesafedeki k\u00fc\u00e7\u00fck hedeflerini belirlenen noktalardan tam isabet vurdu. ,Operasyonel faaliyetleri "tim" olma bilinciyle b\u00fcy\u00fck bir \u00f6zveriyle ger\u00e7ekle\u015ftiren SAT komandolar\u0131, e\u011fitim alan\u0131ndaki bir yerle\u015fim yerine de sald\u0131r\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirerek, sim\u00fclat\u00f6rdeki ter\u00f6r unsurlar\u0131n\u0131 etkisiz hale getirdi.