'Battı' derken milyarlarca dolar akacak

Ak\u0131ll\u0131 telefon pazar\u0131nda Apple ve Samsung aras\u0131ndaki rekabet kar\u015f\u0131s\u0131nda tutunamayan Nokia, 5G\u2019nin hayat\u0131m\u0131za girmesiyle deyim yerindeyse tek bir cihaz bile \u00e7\u0131karmas\u0131na gerek kalmadan milyar dolarlar kazanacak.,Nokia, d\u00fcnya genelinde sat\u0131lacak 5G\u2019li her telefondan elinde bulundurdu\u011fu patentler sayesinde 3 Euro\u2019luk (yakla\u015f\u0131k 3.5 dolar) gelir elde edecek.,Ak\u0131ll\u0131 telefon pazar\u0131nda yakalayamad\u0131\u011f\u0131 ba\u015far\u0131ya kar\u015f\u0131n haberle\u015fme teknolojilerinde ise halen g\u00fc\u00e7l\u00fc bir patent portf\u00f6y\u00fcne sahip olan Nokia, yeni a\u00e7\u0131klanan 5G standartlar\u0131yla birlikte patentleri \u00fczerinden gelir elde edebilecek. A\u00e7\u0131klanan standartlara g\u00f6re \u015firkete markas\u0131 ne olursa olsun, k\u00fcresel \u00f6l\u00e7ekte sat\u0131lacak 5G\u2019li cihazlardan 3 Euro patent geliri akacak.,5G standartlar\u0131n\u0131n belli olmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Nokia, Ericsson, Qualcomm ve Huawei gibi \u015firketler, patentlerinin \u00fcreticiler taraf\u0131ndan kullan\u0131lma ihtimali kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda belirledikleri \u00fccretleri a\u00e7\u0131klad\u0131lar. Nokia, ak\u0131ll\u0131 telefonlarda kullan\u0131lacak patentleri kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda \u00fcreticilerden telefon ba\u015f\u0131na sabit 3 Euro\u2019luk \u00fccret talep edece\u011fini duyurdu.,Bir di\u011fer \u00f6nemli \u00fcretici olan ABD\u2019li Qualcomm da mobil cihazlar i\u00e7in geli\u015ftirdi\u011fi modem yongalar\u0131ndan gelir elde edecek. Qualcomm\u2019un hedefi \u00fcreticilerden cihaz \u00fccretinin y\u00fczde 2.75\u2019i ila y\u00fczde 3.25\u2019i aras\u0131nda bir gelir elde etmek. Ancak bu rakam 13 dolar\u0131 a\u015fmayacak. Ericsson ise cihaz ba\u015f\u0131na 2.5 ile 5 dolar aras\u0131nda bir patent \u00fccreti talep edecek.,T\u00fcm \u00fcreticilerin patent talepleri topland\u0131\u011f\u0131nda 5G'de Apple ve Google ba\u015fta olmak \u00fczere telefon \u00fcreticileri i\u00e7in cihaz ba\u015f\u0131 patent maliyeti 21 dolar\u0131n \u00fczerine \u00e7\u0131k\u0131yor. Bu rakam\u0131n i\u00e7erisinde 5G\u2019ye y\u00f6nelik olarak hen\u00fcz bir patent \u00fccreti duyurusu yapmayan Huawei\u2019nin maliyeti de yer alm\u0131yor.,\u0130LK YILINDA 100 M\u0130LYON BARAJINI GE\u00c7ECEK,5G teknolojisini destekleyen ilk ak\u0131ll\u0131 telefon modellerinin 2019 y\u0131l\u0131n\u0131n ikinci yar\u0131s\u0131nda \u00e7\u0131kmaya ba\u015flamas\u0131 bekleniyor. Ara\u015ft\u0131rma \u015firketlerinin yapt\u0131\u011f\u0131 tahminlere g\u00f6re 2020 y\u0131l\u0131nda hayata ge\u00e7mesi beklenen yen\u015f nesil mobil ileti\u015fim teknolojisinin ard\u0131ndan 2021 y\u0131l\u0131nda d\u00fcnya genelinde 110 milyon adet 5G\u2019li telefonun sat\u0131laca\u011f\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n,\u0130skandinav teknoloji \u015firketi Nokia\u2019y\u0131 2013 y\u0131l\u0131nda 7.2 milyar dolar kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda sat\u0131n alan Microsoft, 2016 y\u0131l\u0131nda Nokia'n\u0131n telefon b\u00f6l\u00fcm\u00fc ve isim haklar\u0131n\u0131 Tayvan merkezli Foxconn'a 350 milyon dolara satm\u0131\u015ft\u0131. Nokia, 2017 y\u0131l\u0131 ba\u015f\u0131nda Finlandiya merkezli giri\u015fim HMD Global \u00e7at\u0131s\u0131 alt\u0131nda ak\u0131ll\u0131 telefon pazar\u0131na geri d\u00f6nm\u00fc\u015ft\u00fc