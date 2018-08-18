'Ben Galatasaraylıyım, Fener'de oynamam'

BURHAN CAN TERZ\u0130-\r\nAlanyaspor Ba\u015fkan\u0131 \u00c7avu\u015fo\u011flu\u2019nun F.Bah\u00e7e\u2019ye gitmesi y\u00f6n\u00fcnde zorlamas\u0131na ra\u011fmen y\u0131ld\u0131z oyuncunun \u201cG.Saray\u2019a gitmek istiyorum\u201d \u0131srar\u0131 sonras\u0131nda pazarl\u0131klar s\u0131kla\u015ft\u0131. Cimbom bonservisi i\u00e7in 4 milyon avroya \u00e7\u0131k\u0131p transferi bitirdi.,Galatasaray'\u0131n transfer listesinde yer alan Bel\u00e7ikal\u0131 stoper Denayer, Lyon'a transfer oldu. Y\u0131ld\u0131z oyuncunun bug\u00fcn yeni tak\u0131m\u0131na kat\u0131laca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. Galatasaray'\u0131n bu sezon da kiralamak i\u00e7in giri\u015fimde bulundu\u011fu Denayer'\u0131 elden ka\u00e7\u0131rmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan alternatiflere y\u00f6neldi\u011fi kaydedildi.\r\n,Galatasaray \u0130kinci Ba\u015fkan\u0131 Abdurrahim Albayrak\u2019\u0131n \u201cSponsorumuz transferimize yard\u0131mc\u0131 olacak\u201d a\u00e7\u0131klamalar\u0131ndan sonra NEF \u0130cra Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Erden Timur \u201cEmre Akbaba transfer\u0131 i\u00e7in elimizden geleni yapt\u0131k. Gerek g\u00f6r\u00fcl\u00fcrse di\u011fer transfer i\u00e7in de her zaman yard\u0131ma haz\u0131r olaca\u011f\u0131z\u201d dedi.\r\n,Galatasaray\u2019\u0131n yeni kanat oyuncusu Henry Onyekuru, sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 taraftarla bulu\u015faca\u011f\u0131 i\u00e7in \u00e7ok heyecanl\u0131 oldu\u011funu s\u00f6yledi. TT Stadyumu\u2019ndaki atmosferi \u00e7ok merak etti\u011fini belirten Nijeryal\u0131 oyuncu, \u201cEn b\u00fcy\u00fck iste\u011fim bu hafta taraftarlar\u0131m\u0131z\u0131n \u00f6n\u00fcnde 3 puan almak\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Galatasaray Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Abd\u00fcrrahim Albayrak, d\u00fcn kul\u00fcb\u00fcn sponsorluk t\u00f6reninde \u00e7arp\u0131c\u0131 a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. Alanyasporlu Emre Akbaba\u2019n\u0131n transferinde kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya geldikleri Fenerbah\u00e7e\u2019ye a\u011f\u0131r salvolarda bulunan Albayrak, g\u00f6r\u00fc\u015fmelerin perde arkas\u0131n\u0131 aktard\u0131. Albayrak, \u201c2-3 aydan beri Alanyaspor Ba\u015fkan\u0131 ile Emre Akbaba\u2019y\u0131 konu\u015fuyoruz. Ankara\u2019da 1 saate yak\u0131n bir konu\u015fma yapt\u0131k. Bizden 7 milyon avro istediler. S\u00f6zle\u015fmesi son sezonda olan bir futbolcuya bu paray\u0131 veremeyiz. Sonra biz 2,5 milyon avro teklifte bulunmu\u015ftuk, 3 milyon avroya \u00e7\u0131kt\u0131k. Kul\u00fcpler Birli\u011fi toplant\u0131s\u0131nda Hasan Ba\u015fkan\u2019\u0131 davet ettim. Bizim verece\u011fimiz para 3 milyon avrodur dedim\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n,Hasan \u00c7avu\u015fo\u011flu\u2019nun Emre\u2019yi F.Bah\u00e7e\u2019ye gitmek i\u00e7in zorlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Albayrak, \u201cHasan Ba\u015fkan, Alanya Fenerbah\u00e7eliler Derne\u011fi Ba\u015fkan\u0131, Emre ise Galatasarayl\u0131. Bir futbolcu bana \u2018Ben Fenerbah\u00e7eliyim, Fenerbah\u00e7e\u2019ye gitmek istiyorum\u2019 derse, ben o futbolcuyu almam. Biz Emre\u2019yi uzun zamandan beridir istiyoruz. Kafas\u0131n\u0131 \u00e7elmek i\u00e7in \u2018Galatasaray seni al\u0131rsa \u015eampiyonlar Ligi\u2019nde oynatamaz\u2019 demi\u015fler. \u00d6yle bir \u015fey yok\u201d diye konu\u015ftu.\r\n,Bu a\u00e7\u0131klamalar\u0131n ard\u0131ndan durum de\u011ferlendirmesi yapan sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar aradaki fark\u0131 da \u00f6demeyi g\u00f6ze alarak Emre Akbaba\u2019n\u0131n transferinde mutlu sona ula\u015ft\u0131. Albayrak, Emre transferinde kul\u00fcb\u00fcn sponsorlar\u0131ndan NEF\u2019in 3 milyon avronun \u00fczerindeki fark\u0131 \u00fcstlendi\u011fini s\u00f6yledi. Bu transferde as\u0131l kazanan taraf ise Alanyaspor oldu. Akdeniz ekibi iki b\u00fcy\u00fck kul\u00fcb\u00fcn kap\u0131\u015fmas\u0131ndan kasas\u0131na 1 milyon avro fazladan koydu.\r\n,Galatasaray\u2019\u0131n transferi ger\u00e7ekle\u015ftirmesindeki en b\u00fcy\u00fck pay ise Emre Akbaba\u2019ya ait. Ge\u00e7en sezon devre aras\u0131nda kul\u00fcb\u00fc Alanyaspor\u2019un Ba\u015fak\u015fehir\u2019le yapt\u0131\u011f\u0131 \u00f6n protokole ra\u011fmen \u201cBen Galatasarayl\u0131y\u0131m ba\u015fka tak\u0131mda oynamam\u201d diyerek anla\u015fmay\u0131 iptal eden Akbaba, d\u00fcn sabah saatlerinde Abd\u00fcrrahim Albayrak\u2019\u0131n kendisini aramas\u0131 \u00fczerine, \u201cA\u011fabey size verdi\u011fim s\u00f6z\u00fcn arkas\u0131nday\u0131m. Ben Galatasarayl\u0131y\u0131m, Fenerbah\u00e7e\u2019de oynamam\u201d ifadelerini kulland\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Emre Akbaba\u2019y\u0131 renklerine ba\u011flayan Galatasaray bir bomba daha patlatmaya haz\u0131rlan\u0131yor. Ge\u00e7en sezon Stoke City\u2019ye sat\u0131lan Ndiaye ile ilgilendiklerini a\u00e7\u0131klayan Ba\u015fkan Mustafa Cengiz, \u201cAbdurrahim Albayrak\u2019\u0131n \u2018transfer g\u00f6r\u00fc\u015fmelerinden dolay\u0131 bazen bayg\u0131nl\u0131k ge\u00e7iriyorum\u2019 dedi\u011fi olaylardan birisi de N\u2019diaye. Biz hi\u00e7bir \u015feye sevinemiyoruz. Bir saat sonra ba\u015fka bir \u015fey \u00e7\u0131k\u0131yor, biz de \u015fa\u015f\u0131r\u0131yoruz. \u0130n\u015fallah Ndiaye de olacak. Ba\u015fka s\u00f6zc\u00fck kullanmak istemiyorum. Bazen s\u00f6yledikleriniz d\u00fcnyan\u0131n \u00f6b\u00fcr ucunda