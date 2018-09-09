'Ben şeytanım' dedi, 2 kişiyi bıçaklayarak öldürdü

Olay, Ankara'n\u0131n Etimesgut il\u00e7esinde 7 Eyl\u00fcl Cuma sabah\u0131 meydana geldi. , Duraktaki vatanda\u015flar sa\u011fa sola ka\u00e7\u0131\u015f\u0131rken, Mert K., Hayrullah A. ve ismi belirlenemeyen 2 ki\u015fi b\u0131\u00e7ak darbeleriyle yaraland\u0131. Hakk\u0131 \u00c7., yere y\u0131\u011f\u0131lan Mert K. ve Hayrullah A.'y\u0131 b\u0131\u00e7aklamaya devam etti. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, sabah saatlerinde i\u015fe gitmek i\u00e7in otob\u00fcs dura\u011f\u0131nda bekleyen vatanda\u015flar, Hakk\u0131 \u00c7. isimli \u015fahs\u0131n b\u0131\u00e7akl\u0131 sald\u0131r\u0131s\u0131na u\u011frad\u0131.\r\n\r\n,\u00c7evredeki vatanda\u015flar durumu hemen polis ve sa\u011fl\u0131k ekiplerine bildirdi. K\u0131sa s\u00fcrede olay yerine intikal eden sa\u011fl\u0131k ekipleri, a\u011f\u0131r yaralanan Hayrullah A. ile ismi belirlenmeyen 2 ki\u015fiyi hastaneye kald\u0131r\u0131rken, Mert K.'n\u0131n olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini belirledi. ,Hastaneye kald\u0131r\u0131lan Hayrullah A.'n\u0131n ise yolda t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lamad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. Polis ekipleri, sald\u0131rgan\u0131 etkisiz hale getirerek g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131. ,Daha sonra olay\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 yerde \u00e7evre g\u00fcvenli\u011fi alan polis, durumu Olay Yeri \u0130nceleme Birimi'ne bildirdi. \u0130nceleme ekipleri, olayda kullan\u0131lan b\u0131\u00e7akla birlikte t\u00fcm delilleri titizlikle muhafaza alt\u0131na alarak durumu savc\u0131ya bildirdi. ,Savc\u0131n\u0131n olay yerinde yapt\u0131\u011f\u0131 incelemelerin ard\u0131ndan Mert K.'n\u0131n cans\u0131z bedeni Adli T\u0131p Kurumuna kald\u0131r\u0131ld\u0131. G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan sald\u0131rgan Hakk\u0131 \u00c7., emniyetteki ifadesinin ard\u0131ndan adliyeye sevk edildi. Hakk\u0131 \u00c7. \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutuklanarak cezaevine g\u00f6nderildi.\r\n\r\n,Olay\u0131n g\u00f6rg\u00fc tan\u0131klar\u0131ndan esnaf Alim K\u00f6se, "Oraya gitti\u011fimde \u00f6l\u00fc ve yaral\u0131lar vard\u0131. Orada kanlar\u0131 g\u00f6r\u00fcnce bir an korktum. Olay\u0131 arkada\u015ftan \u00f6\u011frendim. Otob\u00fcs dura\u011f\u0131nda bekleyenlere b\u0131\u00e7akla rastgele sald\u0131rm\u0131\u015f. Sald\u0131rgan 'Sen M\u00fcsl\u00fcman m\u0131s\u0131n?' diye sormu\u015f. Onlar da 'M\u00fcsl\u00fcman\u0131m' deyince sald\u0131rm\u0131\u015f. Orada bir kovalamaca ya\u015fanm\u0131\u015f. Yakalad\u0131\u011f\u0131 ki\u015filere b\u0131\u00e7a\u011f\u0131 vurmu\u015f. Biri kul\u00fcbenin orada \u00f6lm\u00fc\u015f. Sald\u0131rgan o ki\u015fiyi boynundan b\u0131\u00e7aklayarak \u00f6ld\u00fcrm\u00fc\u015f. Onu \u00f6ld\u00fcrd\u00fckten sonra di\u011ferinin pe\u015finden ko\u015fmaya ba\u015flam\u0131\u015f. Lambalar\u0131n orada di\u011fer \u00e7ocu\u011fu tutup b\u0131\u00e7aklayarak \u00f6ld\u00fcr\u00fcyor. Ondan sonra polis geldi ve \u015fahs\u0131 etkisiz hale getirdi. Olay yerinde kelep\u00e7eleyip g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131lar" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,\u00d6len Mert K'n\u0131n day\u0131s\u0131 Ey\u00fcp G\u00fcne\u015f, "Olay\u0131 ilk \u00f6\u011frendi\u011fimizde farkl\u0131 farkl\u0131 \u015feyler s\u00f6ylendi. Daha sonra net olarak \u00f6\u011frendik ki birbirini hi\u00e7 tan\u0131mayan 5 ki\u015fi otob\u00fcs dura\u011f\u0131nda bekliyormu\u015f. O s\u0131rada bir ki\u015fi yanlar\u0131na yakla\u015fm\u0131\u015f ve 'Sen M\u00fcsl\u00fcman m\u0131s\u0131n?' diye sormu\u015f. 'M\u00fcsl\u00fcman\u0131m' cevab\u0131n\u0131 al\u0131nca, 'Ben \u015feytan\u0131m' demi\u015f ve oradaki insanlara sald\u0131rm\u0131\u015f. Birbirini hi\u00e7 tan\u0131mayan 4 ki\u015fiyi b\u0131\u00e7ak darbeleriyle yaralam\u0131\u015f. Ye\u011fenimiz de olay yerinde vefat etti. Di\u011fer arkada\u015f\u0131n da hastaneye giderken yolda \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc \u00f6\u011frendik" \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n,Day\u0131 G\u00fcne\u015f, "O \u015fah\u0131s b\u00f6yle bir katliam yapt\u0131 ve bizleri yakt\u0131. Bu olay bizi \u00e7ok d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcrd\u00fc. Yurt d\u0131\u015f\u0131nda meydana gelen ter\u00f6r olaylar\u0131 gibi mi diye d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fck. Adalete g\u00fcveniyoruz. Biz iki y\u0131l \u00f6nce kuzenini \u015fehit verdik. \u0130n\u015fallah bu sald\u0131rgan gerekli cezay\u0131 alacakt\u0131r" diye konu\u015ftu.\r\n\r\nBaba Erkan K. ise, "Sald\u0131rgan\u0131n kanunlar \u00e7er\u00e7evesinde gerekli cezay\u0131 almas\u0131n\u0131 istiyoruz" dedi.\r\n\r\nPolisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.