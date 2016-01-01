'Benim paramla maaş alıyorsun' dedi, cezayı yedi!

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisinde 2016 yılında meydana gelen olayda, Y.K., rahatsızlanan eşi C.K.yi hastaneye getirdi. Bir süre sonra eşiyle ilgilenilmediğini düşünen Y.K., acil serviste görevli doktor Kaan Ataman ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Y.K., iddiaya göre, Atamana "Sen kimsin? Seni çok pis yaparım. Benim paramla maaş alıyorsun" dedi. Tartışma sonrasında sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önlenmesine yönelik 'beyaz kod' uygulandı, doktor Ataman Y.K.den şikayetçi oldu. Y.K. hakkında, hakaret ve basit tehdit suçlamasıyla kamu davası açıldı.