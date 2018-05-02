'Beşiktaş sahaya çıkacak'

Fla\u015f isimden \u00e7arp\u0131c\u0131 bir a\u00e7\u0131klama geldi.,.,Be\u015fikta\u015f, trib\u00fcn olaylar\u0131 nedeniyle 57. dakikada yar\u0131da kalan kupa r\u00f6van\u015f\u0131na \u00e7\u0131kmayaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. Fenerbah\u00e7e cephesi ise ba\u015f\u0131ndan beri rakibinin bu karar\u0131ndan geri ad\u0131m ataca\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcnde.,Daha \u00f6nce bu d\u00fc\u015f\u00fcncesini bas\u0131n mensuplar\u0131yla payla\u015fan Aykut Kocaman, d\u00fcn futbolcular\u0131yla yapt\u0131\u011f\u0131 toplant\u0131da da benzer s\u00f6zler sarf etti.,Ba\u015far\u0131l\u0131 teknik adam, \u201cBe\u015fikta\u015f, per\u015fembe g\u00fcnk\u00fc (yar\u0131n) r\u00f6van\u015fta sahada olacak. H\u00e2l\u00e2 buna inan\u0131yorum. Planlar\u0131m\u0131z\u0131 da buna g\u00f6re yapaca\u011f\u0131z. ,Aykut Kocaman daha sonra Siyah-Beyazl\u0131lar ile ilgili \u00f6\u011frencilerine taktiksel bilgiler verdi. Tak\u0131m kaptanlar\u0131 Volkan Demirel ve Mehmet Topal da hocalar\u0131n\u0131n uyar\u0131lar\u0131 sonras\u0131 harekete ge\u00e7erek, arkada\u015flar\u0131na benzer s\u00f6zlerle ikazlarda bulundu.,Kimse, \u2018Rakip nas\u0131l olsa oynamayacak. Art\u0131k ligi d\u00fc\u015f\u00fcnelim\u2019 diyerek kendini salmas\u0131n. Kalan 33 dakikay\u0131 oynanacak \u015fekilde haz\u0131rlanaca\u011f\u0131z. Sak\u0131n motivasyonu kaybetmeyin\u201d ifadelerini kulland\u0131.