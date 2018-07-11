‘Beştepe kadrosu’ senaryoları

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n \u00f6nceki gece a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 16 ki\u015filik kabine kulislerde \u2018S\u00fcrpriz\u2019 olarak nitelendirildi. \u0130crac\u0131 bakanl\u0131klara, Erdo\u011fan\u2019\u0131n \u2018Devleti CEO mant\u0131\u011f\u0131 ile y\u00f6netece\u011fiz\u2019 diye tarif etti\u011fi yeni d\u00f6neme uygun isimleri ta\u015f\u0131nd\u0131. ,Kabinenin en b\u00fcy\u00fck s\u00fcrprizi ise, Genelkurmay Ba\u015fkan\u0131 Orgeneral Hul\u00fbsi Akar\u2019\u0131n Mill\u00ee Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131na getirilmesi oldu. ,Meclis\u2019ten 4 ismi kabineye transfer olunca, milletvekili olan eski bakanlar\u0131n komisyonlarda de\u011ferlendirilecekleri g\u00fcndeme geldi. ,Bu kapsamda, Bekir Bozda\u011f\u2019\u0131n Adalet veya Anayasa Komisyonu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na,Fikri I\u015f\u0131k\u2019\u0131n Mill\u00ee Savunma Komisyonu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na,Recep Akda\u011f\u2019\u0131n Sa\u011fl\u0131k Komisyonu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na,Nurettin Canikli\u2019nin Plan ve B\u00fct\u00e7e Komisyonu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na getirilebilecekleri belirtiliyor. ,Numan Kurtulmu\u015f\u2019a ise 18 A\u011fustos\u2019ta yap\u0131lacak AK Parti kongresinde parti y\u00f6netiminde yer verilece\u011fi konu\u015fuluyor.,24 Haziran se\u00e7imlerinde aday yap\u0131lmayan eski milletvekillerinden bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fbmet Sistemi i\u00e7inde olu\u015fturulacak ofis, kurul ve b\u00fcrokraside de\u011ferlendirilebilecekleri ifade edilirken, bu isimlerden baz\u0131lar\u0131n\u0131n bakan yard\u0131mc\u0131s\u0131 olabilecekleri belirtiliyor.,Milletvekili aday\u0131 olmayan 5 eski bakanla ilgili de farkl\u0131 senaryolar konu\u015fuluyor. 24 Haziran se\u00e7imlerine giderken, aday olmayan Nihat Zeybek\u00e7i, Mehmet \u015eim\u015fek, \u00d6mer \u00c7elik, Faruk \u00d6zl\u00fc ve Naci A\u011fbal\u2019la ilgili Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, \u2018Arkada\u015flar kendi tercihlerini kulland\u0131lar\u2019 ifadesini kullanm\u0131\u015ft\u0131. Kulislerde, Erdo\u011fan\u2019\u0131n \u00d6mer \u00c7elik\u2019i ba\u015fdan\u0131\u015fmanl\u0131\u011fa veya parti y\u00f6netimine ta\u015f\u0131yabilece\u011fi, Naci A\u011fbal\u2019\u0131n Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 B\u00fct\u00e7e ve Strateji Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na getirilebilece\u011fi, Faruk \u00d6zl\u00fc\u2019n\u00fcn ise Bilim Teknoloji Kurulu veya Dijital D\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm Ofisinde g\u00f6revlendirilebilece\u011fi ifade ediliyor. Kabinede yer verilmeyen Nihat Zeybek\u00e7i\u2019yle ilgili senaryo ise yerel se\u00e7imlerde Denizli B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye ba\u015fkan\u0131 aday\u0131 yap\u0131laca\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcnde.,Son Bakanlar Kurulunda Ba\u015fbakan Yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revini \u00fcstlenen Mehmet \u015eim\u015fek beklendi\u011fi gibi yeni kabinede yer almad\u0131. \u015eim\u015fek\u2019in yeni d\u00f6nemde herhangi bir g\u00f6rev almak istemedi\u011fi biliniyordu. Bu kapsamda, \u015eim\u015fek\u2019in Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki b\u00fcrokratik yap\u0131n\u0131n i\u00e7inde de bulunmayaca\u011f\u0131 belirtiliyor.