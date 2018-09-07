'Beyaz Saray'da direniş' makalesi bomba etkisi yaptı!

Makalede, Beyaz Saray i\u00e7inde ABD Ba\u015fkan\u0131 Donald Trump'a kar\u015f\u0131 'direni\u015f' olu\u015ftu\u011fu ve Trump'\u0131n \u00fclke i\u00e7in tehlikeli olabilecek kararlar\u0131 almas\u0131n\u0131n engellendi\u011fi, 'iki kollu ba\u015fkanl\u0131k y\u00fcr\u00fct\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc' yaz\u0131yordu.\r\n\r\n,\u0130mzas\u0131z yay\u0131mlanan makaleyi \u00fcst d\u00fczey bir Beyaz Saray yetkilisi kaleme alm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,ABD'de bir\u00e7ok \u00fcst d\u00fczey yetkili, New York Times gazetesinde imzas\u0131z yay\u0131mlanan 'Beyaz Saray'daki Direni\u015f'in Par\u00e7as\u0131y\u0131m' makalesinin kendilerine ait olmad\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\n,Yazar\u0131n kim oldu\u011funa dair ise bir dizi spek\u00fclasyon yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,\u0130\u015faret edilen isimler aras\u0131nda ABD Ba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Mike Pence de vard\u0131 ancak Pence, s\u00f6zc\u00fcs\u00fc arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada yazar\u0131n kendisi oldu\u011funa dair iddialar\u0131n 'd\u00fczmece, mant\u0131ks\u0131z ve korkak\u00e7a' oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Y\u00f6netimdeki birka\u00e7 isim ve baz\u0131 \u00fcst d\u00fczey yetkililer de yazar\u0131n kendileri olmad\u0131\u011f\u0131na dair a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n\r\n,D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mike Pompeo makalenin yazar\u0131 i\u00e7in 'huysuz, yan\u0131lt\u0131c\u0131 beyanda bulunan k\u00f6t\u00fc bir akt\u00f6r' ifadesini kullan\u0131p 'memnun de\u011filse y\u00f6netimi terk etmesi gerekti\u011fini' s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Hazine Bakan\u0131 Steven Mnuchin'in s\u00f6zc\u00fcs\u00fc de imzas\u0131z makaleyi 'sorumsuzca' diye niteledi, Ulusal G\u00fcvenlik Bakan\u0131 Nirstjen Nielsen'in s\u00f6zc\u00fcs\u00fc de "Bu tip siyasi sald\u0131r\u0131lar bakan\u0131n ve bakanl\u0131\u011f\u0131n g\u00f6revinin d\u0131\u015f\u0131ndad\u0131r" a\u00e7\u0131klamas\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\n,New York Times'taki imzas\u0131z makaleyle bir ilgileri olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayan ABDli yetkililerin listesi:\r\n\r\nSavunma Bakan\u0131 James Mattis\r\nD\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mike Pompeo\r\nUlusal \u0130stihbarat Direkt\u00f6r\u00fc Dan Coats\r\nHazine Bakan\u0131 Steven Mnuchin\r\nUlusal G\u00fcvenlik Bakan\u0131 Kirstjen Nielsen\r\nKonut ve Kentsel Geli\u015fim Bakan\u0131 Ben Carson\r\nAdalet Bakan\u0131 Jeff Sessions\r\nABD'nin BM B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Nikki Haley\r\nBeyaz Saray B\u00fct\u00e7e ve Y\u00f6netim Ofisi Direkt\u00f6r\u00fc Miket ,Mulvaney\r\nGazi \u0130\u015fleri Bakan\u0131 Robert Wilkie\r\n\u00c7al\u0131\u015fma Bakan\u0131 Alex Acosta\r\nCIA Direkt\u00f6r\u00fc Gina Haspel\r\nEnerji Bakan\u0131 Rick Perry\r\nM\u00fcste\u015far Kellyanne Conway\r\n\u00c7evre Koruma Ajans\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Andrew Wheeler\r\nTar\u0131m Bakan\u0131 Sonny Perdue\r\nK\u00fc\u00e7\u00fck \u0130\u015fletmeler \u0130daresi Ba\u015fkan\u0131 Linda McMahon\r\nSa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Alex Azar\r\nUla\u015f\u0131m Bakan\u0131 Elaine Chao\r\nTicaret Bakan\u0131 Wilbur Ross,Yetkili, 'Trump y\u00f6netimi i\u00e7indeki direni\u015fin par\u00e7as\u0131y\u0131m' ba\u015fl\u0131kl\u0131 yorum makalesinde 'Trump gidene veya g\u00f6revden al\u0131nana kadar g\u00fcndemini ve \u00fclke i\u00e7in k\u00f6t\u00fc sonu\u00e7lar do\u011furabilecek e\u011filimlerini sessizce engellemek i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131' yaz\u0131yor.,Makaleyi yazan yetkilinin ad\u0131 a\u00e7\u0131klanmasa da Cumhuriyet\u00e7ilerden ve y\u00f6netim i\u00e7indeki 'direni\u015f'ten oldu\u011funu \u015fu s\u00f6zlerle ifade ediyor: "Biliyorum, \u00e7\u00fcnk\u00fc ben de onlardan biriyim. Daha a\u00e7\u0131k olmak gerekirse, bizimkisi soldan \u00e7\u0131kan bir 'direni\u015f' de\u011fil. Biz y\u00f6netimin ba\u015far\u0131l\u0131 olmas\u0131n\u0131 istiyoruz.\r\n\r\n,"(\u2026) Bir Cumhuriyet\u00e7i olarak se\u00e7ilmi\u015f olsa da Ba\u015fkan, muhafazak\u00e2rlar\u0131n benimsedi\u011fi \u00f6zg\u00fcr ak\u0131l, serbest pazarlar ve \u00f6zg\u00fcr halk ideallerine yak\u0131nl\u0131k g\u00f6stermiyor."\r\n\r\n,Trump, New York Times gazetesinde yay\u0131mlanan makale i\u00e7in 'korkak\u00e7a' dedi ve yetkiliye sayfalar\u0131n\u0131 a\u00e7an New York Times'\u0131 da ele\u015ftirdi. Trump, "Bu ki\u015fi ger\u00e7ekse, Ulusal G\u00fcvenlik gerek\u00e7esiyle New York Times bu ki\u015fiyi ihbar etmeli" dedi.\r\n\r\n,Makale, k\u0131demli gazeteci Bob Woodward'\u0131n Beyaz Saray'da Trump'\u0131n kararlar\u0131n\u0131n engellenmesi i\u00e7in \u00e7evrilen entrikalar\u0131 anlatt\u0131\u011f\u0131 kitab\u0131n b\u00f6l\u00fcmlerinin Washington Post gazetesinde payla\u015f\u0131lmas\u0131ndan bir g\u00fcn sonra yay\u0131mland\u0131.\r\n\r\nNew York Times'taki makalede yetkili, Trump'\u0131 'ahlaks\u0131z, ticaret ve demokrasi kar\u015f\u0131t\u0131' olarak tan\u0131ml\u0131yor ve ABD Ba\u015fkan\u0131 i\u00e7in 'yeterince bilgi sahibi olmadan, olgunla\u015fmam\u0131\u015f ve zaman zamanda da lakayt kararlar almaya meyilli' diyor.\r\n\r\n&tt2