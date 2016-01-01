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‘Birçok kişinin canını yaktım’ dedi, intihar etti
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Olay, Siteler Mahallesi 1346 Sokak Akdeniz Konutlarında saat 10.00 sıralarında meydana geldi.
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