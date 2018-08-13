"Bize ' Türkiye'ye gitmeyin' dediler ama..." Ünlü yıldız İstanbul'u övdü

\u0130stanbul'u ziyaret eden \u00fcnl\u00fc m\u00fczisyen Twitter\u2019dan gezisini yorumlad\u0131 : ,\u201c\u0130stanbul gibi muhte\u015fem bir \u015fehri ziyaret ettim. ,Bildi\u011finiz \u00fczere Amerika T\u00fcrkiye\u2019ye gitmemiz konusunda ka\u00e7\u0131nmam\u0131z\u0131 s\u00f6yledi ve \u00e7ok az Amerikal\u0131 vard\u0131. ,\u00dclkenizin endi\u015felerine g\u00f6re hareket etmeyin. ,Genelde medyan\u0131n odakland\u0131\u011f\u0131 \u015feyler nedeniyle abart\u0131l\u0131yor. \r\n,Gram d\u00fc\u015fmanl\u0131k sezmedik.\u201d yazd\u0131.\r\n,Twisted Sisters grubuyla tan\u0131nan \u00fcnl\u00fc metal m\u00fczik solisti Dee Snider T\u00fcrkiye\u2019yi \u00f6vd\u00fc.\r\n,.