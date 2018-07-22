'Blushwood' meyvesi kanseri silip süpürüyor

Kanseri s\u00fcp\u00fcr\u00fcp at\u0131yor! T\u00fcm\u00f6r\u00fc 24 saat i\u00e7inde...,Berghofer'\u0131n internet sitesinde EBC-46'n\u0131n farelerde, k\u00f6peklerde ve atlarda test edildi\u011fi ve ba\u015far\u0131l\u0131 sonu\u00e7lar elde edildi\u011fi yaz\u0131yor.\r\n,Berghofer T\u0131bbi Ara\u015ft\u0131rma Merkezi'nden Dr. Glen'in yapt\u0131\u011f\u0131 bir ara\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re \u2018Blushwood' adl\u0131 a\u011fac\u0131n meyvesinin kanser h\u00fccrelerini yok etti\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,Bilim insanlar\u0131 bu meyveden ald\u0131klar\u0131 enzimle kanser t\u00fcm\u00f6rlerini yok etmeyi ba\u015fard\u0131lar.,\u015eu anda test a\u015famas\u0131nda olan ilaca EBC-46 ad\u0131 veriliyor. Bu meyvenin \u00fczerine ara\u015ft\u0131rma yapan Dr. Glen yapt\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar sonucunda \u015funlar\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor:\r\n,\u2018Blushwood' Meyvesi Kanserin K\u00f6k\u00fcn\u00fc Kaz\u0131yor!\r\n,Preklinik denemelerimizde, ilac\u0131 deneklerimize enjekte ettik. Be\u015f dakika i\u00e7inde enjekte edilen b\u00f6lgede morarma g\u00f6r\u00fcld\u00fc. 24 saat i\u00e7inde ise t\u00fcm\u00f6r\u00fcn yer ald\u0131\u011f\u0131 b\u00f6lge tamamen siyahla\u015ft\u0131. ,Bunun \u00fczerinden birka\u00e7 g\u00fcn ge\u00e7ince b\u00f6lgede kabuk olu\u015ftu. 1.5 hafta i\u00e7inde kabuk kendili\u011finden d\u00fc\u015ft\u00fc ve t\u00fcm\u00f6r yok oldu.\u201d \u0130fadelerini kulland\u0131.