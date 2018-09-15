'Borca batık' şirketler için düzenleme

Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n, 6102 say\u0131l\u0131 T\u00fcrk Ticaret Kanunu'nun 376'nc\u0131 Maddesinin Uygulanmas\u0131na \u0130li\u015fkin Usul ve Esaslar Hakk\u0131nda Tebli\u011f, Resmi Gazete'de yay\u0131mlanarak y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girdi.\r\n\r\n,Tebli\u011fle, anonim ve limited \u015firketlerle sermayesi paylara b\u00f6l\u00fcnm\u00fc\u015f komandit \u015firketlerin sermaye kayb\u0131 veya borca bat\u0131k olma durumlar\u0131nda uygulayacaklar\u0131 usul ve esaslar belirlendi.\r\n\r\n,Buna g\u00f6re, son y\u0131ll\u0131k bilan\u00e7odan, sermayeyle kanuni yedek ak\u00e7eler toplam\u0131n\u0131n en az yar\u0131s\u0131n\u0131n ya da \u00fc\u00e7te ikisinin zarar sebebiyle kar\u015f\u0131l\u0131ks\u0131z kald\u0131\u011f\u0131 durumlarda genel kurul toplanarak s\u00f6z konusu durum g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fclecek.\r\n\r\n,Y\u00f6netim organ\u0131, genel kurula uygun g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc iyile\u015ftirici \u00f6nlemleri, son bilan\u00e7oyu genel kurula sunarak, \u015firketin finansal y\u00f6nden bulundu\u011fu durumu b\u00fct\u00fcn a\u00e7\u0131kl\u0131\u011f\u0131yla ve her orta\u011f\u0131n anlayabilece\u011fi \u015fekilde anlatacak.\r\n\r\n,\u015eirketin mali durumundaki k\u00f6t\u00fcle\u015fmesini ortadan kald\u0131rmak veya en az\u0131ndan etkilerini hafifletmek amac\u0131yla, y\u00f6netim organ\u0131, uygun g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc sermayenin tamamlanmas\u0131, sermaye art\u0131r\u0131m\u0131, baz\u0131 \u00fcretim birimlerinin veya b\u00f6l\u00fcmlerinin kapat\u0131lmas\u0131 ya da k\u00fc\u00e7\u00fclt\u00fclmesi, i\u015ftiraklerin sat\u0131\u015f\u0131, pazarlama sisteminin de\u011fi\u015ftirilmesi gibi iyile\u015ftirici \u00f6nlemleri genel kurula sunup, a\u00e7\u0131klayacak.,Genel kurul, sunulan iyile\u015ftirici \u00f6nlemleri aynen kabul edebilece\u011fi gibi de\u011fi\u015ftirerek de kabul edebilecek ya da sunulan \u00f6nlemler d\u0131\u015f\u0131nda ba\u015fka bir \u00f6nlemin uygulanmas\u0131na karar verebilecek.\r\n\r\n,Sermayeyle kanuni yedek ak\u00e7eler toplam\u0131n\u0131n en az \u00fc\u00e7te ikisinin zarar sebebiyle kar\u015f\u0131l\u0131ks\u0131z kalmas\u0131 halinde, toplant\u0131ya \u00e7a\u011fr\u0131lan genel kurul, sermayenin \u00fc\u00e7te biriyle yetinilmesine, sermaye azalt\u0131m\u0131 yap\u0131lmas\u0131na, sermayenin tamamlanmas\u0131na veya art\u0131r\u0131lmas\u0131na karar verebilecek.\r\n\r\n,Kurul, sermayenin \u00fc\u00e7te biriyle yetinmeye karar verdi\u011fi takdirde sermaye azalt\u0131m\u0131n\u0131 kanunlar \u00e7er\u00e7evesinde yapabilecek.\r\n\r\n,Sermaye azalt\u0131m\u0131nda y\u00f6netim organ\u0131, alacakl\u0131lar\u0131 \u00e7a\u011f\u0131rmaktan, bunlar\u0131n haklar\u0131n\u0131n \u00f6denmesinden veya teminat alt\u0131na al\u0131nmas\u0131ndan vazge\u00e7ebilecek.\r\n\r\n,Sermayenin tamamlanmas\u0131, ortaklar\u0131n tamam\u0131 veya baz\u0131 ortaklar taraf\u0131ndan yap\u0131labilecek.\r\n\r\n,Yitirilen kanuni yedek ak\u00e7elerin tamamlanmas\u0131na gerek olmayacak.\r\n\r\n,Sermayenin tamamlanmas\u0131na karar verilmesi halinde ise her ortak, zarar sebebiyle kar\u015f\u0131l\u0131ks\u0131z kalan tutar\u0131 kapatacak miktarda paray\u0131 vermekle y\u00fck\u00fcml\u00fc olacak, pay\u0131 oran\u0131nda tamamlamaya kat\u0131labilecek ve verdi\u011fi paray\u0131 geri alamayacak.\r\n\r\n,Ayr\u0131ca yap\u0131lan \u00f6demeler, gelecekte yap\u0131lacak sermaye art\u0131r\u0131m\u0131 i\u00e7in avans olarak nitelendirilemeyecek.\r\n\r\n,Bilan\u00e7o zararlar\u0131n\u0131n kapat\u0131lmas\u0131 i\u00e7in getirilen y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fckler uyar\u0131nca yap\u0131lan \u00f6demeler \u00f6z kaynaklar i\u00e7erisinde sermaye tamamlama fonu hesab\u0131nda toplanarak takip edilecek.\r\n\r\n,Sermayenin zarar\u0131 sonucu ortaya \u00e7\u0131kan kay\u0131p kadar azalt\u0131lmas\u0131yla birlikte, e\u015f zamanl\u0131 olarak istenilen tutarda art\u0131r\u0131m\u0131na da karar verilebilecek ve art\u0131r\u0131lan sermayenin en az d\u00f6rtte birinin \u00f6denmesi \u015fart olacak.\r\n\r\n,Sermayenin azalt\u0131lmas\u0131na gidilmeden de art\u0131r\u0131m\u0131 yapabilecek ve bu \u015fekilde yap\u0131lacak sermaye art\u0131r\u0131m\u0131nda sermayenin en az yar\u0131s\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131layacak tutar\u0131n tescilden \u00f6nce \u00f6denmesi zorunlu olacak.\r\n\r\n,Genel kurulun sermayeyle kanuni yedek ak\u00e7eler toplam\u0131n\u0131n \u00fc\u00e7te ikisinin zarar sebebiyle kar\u015f\u0131l\u0131ks\u0131z kalmas\u0131 halinde belirtilen tedbirlerden birine karar vermemesi halinde \u015firket kendili\u011finden kapanacak.\r\n\r\n,Kendili\u011finden sona eren \u015firketin tasfiye i\u015flemleri i\u00e7in tasfiye memuru atanmad\u0131\u011f\u0131 durumda, tasfiye y\u00f6netim kurulu taraf\u0131ndan yap\u0131lacak.\r\n\r\n,Tasfiye memurlar\u0131, pay sahiplerinden veya \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc ki\u015filerden olabilecek.\r\n\r\n,\u015eirketlerin sermaye kayb\u0131 veya borca bat\u0131k olma durumlar\u0131, T\u00fcrkiye Muhasebe Standartlar\u0131na, kavramsal \u00e7er\u00e7evede yer alan muhasebe ilkelerine, bunlar\u0131n ayr\u0131lmaz par\u00e7as\u0131 olan yorumlara uyarak ve bunlar\u0131 uygulayarak yap\u0131lan finansal tablolara g\u00f6re de\u011ferlendirile