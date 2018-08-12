‘Burası Çin, derhal terk edin!’

ABD ile \u00c7in aras\u0131ndaki gerginlik s\u00fcr\u00fcyor.,Ya\u015fanan son olay da bu iki \u00fclke aras\u0131ndaki gerginli\u011fi t\u0131rmand\u0131rd\u0131.,ABD ile \u00c7in aras\u0131nda G\u00fcney \u00c7in Denizi\u2019nde yine gerilim ya\u015fand\u0131. ,ABD donanmas\u0131na ba\u011fl\u0131 ke\u015fif u\u00e7a\u011f\u0131, G\u00fcney \u00c7in Denizi\u2019nin \u00fczerinden ge\u00e7ti\u011fi i\u00e7in b\u00f6lgede end\u00fcstriyel adalar geli\u015ftiren \u00c7in\u2019den uyar\u0131 ald\u0131.\r\n,"ABD askeri u\u00e7aklar\u0131 buras\u0131 \u00c7in. Yanl\u0131\u015f anlamalar\u0131 \u00f6nlemek i\u00e7in hemen \u00e7\u0131k\u0131n ve uzak durun\u201d \u015feklinde uyar\u0131 yap\u0131ld\u0131. ,ABD ile \u00c7in son d\u00f6nemde G\u00fcney \u00c7in Denizi \u00fczerindeki hak iddialar\u0131 nedeniyle gerginlik ya\u015f\u0131yor., \u00c7in, neredeyse t\u00fcm G\u00fcney \u00c7in Denizi \u00fczerinde egemenlik iddia ediyor., Brunei, Malezya, Filipinler, Tayvan ve Vietnam denizin baz\u0131 b\u00f6lgelerinde egemenlik iddia ederek \u00c7in'e itiraz ediyor. ,Son y\u0131llarda Pekin y\u00f6netimi, bu stratejik b\u00f6lgede askeri \u00fcsler de i\u00e7erecek insan yap\u0131m\u0131 adalar\u0131n in\u015fas\u0131 ile b\u00f6lgedeki kontrol\u00fcn\u00fc b\u00fcy\u00fck oranda art\u0131rd\u0131.,.,ABD ke\u015fif u\u00e7a\u011f\u0131 ise yap\u0131lan bu uyar\u0131ya kar\u015f\u0131l\u0131k, \u201cBu, ABD donanmas\u0131na ba\u011fl\u0131, uluslararas\u0131 hukuk uyar\u0131nca izinli, b\u00fct\u00fcn devletlerin hukuk ve g\u00f6revlerine tam bir sayg\u0131 ile me\u015fru askeri faaliyetleri y\u00fcr\u00fcten bir u\u00e7akt\u0131r\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n