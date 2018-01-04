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Ramazan
'Cenk Tosun 27 milyon sterline Everton'da'
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İngiliz BBC, Beşiktaş ve Everton'ın Millî futbolcu Cenk Tosun transferi için 30 miyon euroya (yaklaşık 136 milyon TL'ye) anlaştığını duyurdu. Cenk Tosun'un bitmek bilmeyen Everton'a transfer öyküsünde mutlu sona ulaşıldı.
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