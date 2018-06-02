'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'sundan romantik mesaj

Evliliklerinde bir y\u0131l\u0131 geride b\u0131rakan oyuncu \u00e7ift Ay\u015fecan Tatari ile Edip Tepeli, sosyal medya \u00fczerinden mesaj payla\u015ft\u0131...,Oyuncu Aliye Uzunata\u011fan'\u0131n k\u0131z\u0131 Ay\u015fecan Tatari, uzun s\u00fcredir birlikte oldu\u011fu Edip Tepeli ile New York'ta nikah masas\u0131na oturmu\u015ftu., Oyuncu \u00e7ift, evliliklerinde bir y\u0131l\u0131 geride b\u0131rakt\u0131. Edip Tepeli, evlilik y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fcn\u00fc instagram'da payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 foto\u011frafla kutlad\u0131.\r\n\r\n,Edip Tepeli, takip\u00e7ilerinin be\u011fenisine sundu\u011fu kareye, "Ge\u00e7en sene bug\u00fcnden; Daha emin, daha mutlu, daha huzurlu, daha umutlu, daha g\u00fc\u00e7l\u00fc, daha b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fcm. ,Seninle \u00e7o\u011fal\u0131yorum. ,Hi\u00e7 eksik olma ba\u015f\u0131mdan, bir y\u0131ll\u0131k kar\u0131m benim" notunu d\u00fc\u015ft\u00fc. ,Tatari ise "Hayat\u0131m\u0131n en g\u00fczel y\u0131l\u0131yd\u0131. Nice senelere kocam" mesaj\u0131yla e\u015fine kar\u015f\u0131l\u0131k verdi.\r\n\r\n,\u00dcnl\u00fc oyuncu, son olarak 2015'te yay\u0131nlanan 'Y\u0131lanlar\u0131n \u00d6c\u00fc' dizisinde rol ald\u0131.,Ay\u015fecan Tatari, 2003 y\u0131l\u0131nda '\u00c7ocuklar Duymas\u0131n' dizinde 'Haluk' ve 'Meltem'in k\u0131z\u0131 'Duygu' karakterini oynam\u0131\u015ft\u0131.